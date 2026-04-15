W skrócie Powołanie Rady Nowych Mediów w Pałacu Prezydenckim spotkało się z falą krytyki ze względu na jej skład.

Paweł Swinarski jest oskarżany o szerzenie dezinformacji, zwłaszcza po publikacji materiału o nalocie dronów na Polskę.

Rafał Ziemkiewicz również znalazł się wśród doradców prezydenta, po uprzednim ułaskawieniu przez głowę państwa w związku z wyrokiem za zniesławienie.

Zadaniem Rady Nowych Mediów, jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, będzie "wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii".

Jak podkreślono, pisząc o składzie Rady, nowe media nie tylko pełnią funkcje informacyjne, lecz także "niosą ryzyka związane z dezinformacją, manipulacją czy rosnącym wpływem algorytmów na debatę publiczną".

Wskazano, że powołanie grupy doradców "wpisuje się w działania Prezydenta RP na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa informacyjnego państwa".

Tymczasem w skład Rady weszła osoba, na której ciążą oskarżenia o szerzenie dezinformacji. Zaproszenie do grona doradców internetowego twórcy Pawła Swinarskiego wywołało lawinę komentarzy ze strony polityków.

Rada Nowych Mediów. Kontrowersje wokół składu

Powołanie Pawła Swinarskiego odbiło się szerokim echem, co znajduje wyraz w większości krytycznych głosach, zamieszczonych we wpisach na platformie X.

"Król fake newsów doradcą Prezydenta" - napisał europoseł z ramienia KO Dariusz Joński.

"Prezydent Nawrocki powołuje do Rady ds. Nowych Mediów człowieka, przed którym ostrzegały NASK i Sztab Generalny WP - za prorosyjskie i dezinformujące treści" - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Rada ds. Nowych Mediów? Bardziej wygląda na Radę ds. ruskiej narracji" - dodał rzecznik rządu.

Z kolei Mateusz Kurzejewski z PiS pogratulował wszystkim członkom nominacji do nowego gremium.

"Gratulacje Kamila Pietrzak i dla wszystkich pozostałych" - czytamy we wpisie.

Burza wokół Rady Nowych Mediów. Kim jest Paweł Swinarski?

Paweł Swinarski, którego zaproszenie do grona prezydenckich doradców wywołało falę komentarzy, jest związany z kanałem "Dla Pieniędzy" w serwisie YouTube. We wrześniu 2025 r. o tym twórcy internetowym zrobiło się głośno ze względu na opublikowany przez niego materiał, dotyczący nalotu dronów na Polskę.

- Albo to rosyjski, mniej lub bardziej celowy atak, albo to była ukraińska prowokacja, w której użyto rosyjskich dronów, aby wciągnąć nas do wojny - mówił Swinarski w zamieszczonym wówczas filmie.

Przed ryzykiem, związanym z powielaniem w tej sprawie fałszywych informacji, szerzonych przez Rosję, przestrzegał prezydent Karol Nawrocki.

- Chciałbym przestrzec, abyśmy nie ulegali rosyjskiej dezinformacji, która od 24 godzin podpowiada, że drony, atakujące polską przestrzeń powietrzną, są ukraińskie. Ze wszystkim informacji, jakie posiadam, wynika, że jest to po prostu kłamstwo - mówił prezydent.

Jak przekazały Wirtualne Media, opisując sprawę Swinarskiego, film dotyczący dronów został zgłoszony do NASK - państwowego instytutu badawczego zajmującego się między innymi bezpieczeństwem informacyjnym.

W sprawie powołania Pawła Swinarskiego poprosiliśmy o komentarz rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Nie tylko Swinarski. Rafał Ziemkiewicz w Radzie Nowych Mediów

Do grona doradców prezydenta zaproszono także Rafała Ziemkiewicza, którego prezydent Andrzej Duda ułaskawił po tym, jak prawicowy publicysta został skazany za zniesławienie lewicowej aktywistki Elżbiety Podleśnej.

Ziemkiewicz podzielił się komentarzem dotyczącym tego wydarzenia. "Zaproszenie do prezydenckiej Rady Nowych Mediów uważam za zaszczyt, wyróżnienie i szansę wywarcia pozytywnego wpływu na bieg wydarzeń w Polsce. Dziękuję i obiecuję dołożyć starań, by Rada spełniła pokładane w niej nadzieje" - przekazał za pośrednictwem platformy X.

Pełny skład Rady Nowych Mediów przy Prezydencie RP:

Klaudia Cymanow-Sosin - Przewodnicząca Rady Angelika Badan Magdalena Baranowska Michał Białek Marcin Czapliński Łukasz Gabler Karol Gac Agata Górnicka Urszula Grotyńska Marcin Kędryna Emil Kędzierski Łukasz Korus Weronika Kostrzewa Michał Lewandowski Eryk Mistewicz Ewelina Nycz Anna Pawelec Kamila Pietrzak Klaudia Rosińska Mikołaj Smereczyński Paweł Swinarski Tomasz Trzaska Jakub Turowski Patryk Wachnik Łukasz Widuliński Mateusz Wiktorowicz Rafał Ziemkiewicz

