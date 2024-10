Burza po orędziu prezydenta i spięcie w studiu. "Pan sam się przyznał"

- Ludzie wyczekiwali tego wystąpienia. Wielu zwracało się do prezydenta, że jest potrzebne w tym momencie, że trzeba podsumować ten rok - mówił Marcin Mastalerek w TVN24.

Orędzie prezydenta w Sejmie. Marcin Mastalerek: Nie ja je pisałem

Szef gabinetu prezydenta stwierdził, że Andrzej Duda wygłosił orędzie "ponad partyjnymi podziałami" . - Niszczenie demokracji, praworządności, wielkie inwestycje są ponad politycznymi podziałami. To Donald Tusk chce wykluczyć część społeczeństwa, która głosowała na Prawo i Sprawiedliwość , chce stygmatyzować - mówił.

Zdaniem Mastalerka "PiS było rozliczane każdego dnia", a Andrzej Duda "ze wszystkich zawetował najwięcej ustaw wbrew swojemu obozowi" . - Nie ja pisałem to orędzie. Pisał je sam prezydent - oznajmił.

W pewnym momencie doszło do ostrej wymiany zdań między Mastalerkiem a prowadzącym Konradem Piaseckim.

Spięcie w studiu. Marcin Mastalerek: To pan był niegrzeczny

Gdy rozmowa zeszła na temat deficytu budżetowego, Mastalerek został poproszony o podanie kwoty wydatków na 800 plus. - Nie będę strzelał, bo nie jestem w quizie . Będzie mnie pan przepytywał z liczb? - odparł.

Na uwagi Piaseckiego, że jego gość nie zna danych na temat budżetu, ten stwierdził, że "nie ma słuchawki w uchu i nikt mu nie mówi po kolei liczb". - Jeżeli pan myśli, że będzie pan zapraszał i przepytywał, to może pan to robić. Ja się na to nie będę łapał - stwierdził Mastalerek.