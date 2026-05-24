"Nazywać interwencję straży pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia 'brutalnym atakiem służb na prezydenta' to skrajny cynizm lub skrajna głupota" - napisałDonald Tusk na X.

Szef rządu zareagował w ten sposób na wpisy niektórych polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością po interwencji służb w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego. Ta nastąpiła w wyniku dwóch fałszywych zgłoszeń pod numerem 112.

Interwencja u rodziny prezydenta. Burza w sieci, reakcja Tuska

Lider Koalicji Obywatelskiej w swoim wpisie wymienił trzy osoby: Przemysława Czarnka, byłego premieraMateusza Morawieckiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. "Kompromitujecie się" - napisał Tusk.

Przemysław Czarnek na X wzywał wcześniej do dymisji premiera i szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. "I myślisz, że ten wpis wszystko załatwia? Jutro wyślecie funkcjonariuszy do samego Pałacu Prezydenckiego i też będziecie udawać, że to rutynowe działania? Podaj się do dymisji! Nie udawaj 'greka'" - pisał były minister edukacji w rządach Zjednoczonej Prawicy.

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki ocenił działania służb jako "skandal" i "hańbę". W jego ocenie doszło też do "ataku na prezydenta RP"

"Trzeba powiedzieć wprost: zaatakowano Prezydenta RP. Najście służb na rodzinny dom Pana Prezydenta Nawrockiego to skandal, hańba i kompromitacja państwa. Ta sprawa musi zostać natychmiast wyjaśniona, a odpowiedzialni muszą ponieść konsekwencje. Bo jeśli nie potrafią ochronić Prezydenta, to jak mają ochronić zwykłych obywateli? Tusk powinien się wstydzić i odejść - żadne buńczuczne wpisy nie przykryją tej kompromitacji państwa pod jego rządami" - czytamy we wpisie polityka PiS.

Natomiast Zbigniew Bogucki wskazał na "totalną kompromitacją rządzących", których określił też mianem "dyletantów". "Wystawiają na szwank nasze bezpieczeństwo i powagę Państwa Polskiego" - dodał szef Kancelarii Prezydenta RP.

Służby weszły do mieszkania rodziny prezydenta. Są szczegóły

Przypomnijmy, o zdarzeniu w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego w sobotę wieczorem poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania" - pisał na X Leśkiewicz.

Więcej szczegółów w sprawie przekazał w niedzielę wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. - To zgłoszenie dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci w lokalu. Zgłoszenie otrzymały trzy służby: państwowy system ratownictwa medycznego, straż pożarna i policja. Wszystkie trzy służby zadysponowały swoje siły na to miejsce - wytłumaczył.

W sumie do służb wpłynęły dwa zgłoszenia, dotyczącego tego samego miejsca. - W szczególności po otrzymaniu drugiego zgłoszenia 15 minut później, mówiącego o zatrzymaniu krążenia tych dzieci, które tam się znajdowały, kierujący działaniami ratowniczymi podjął decyzję o wejściu do lokalu - ujawnił.

Moroczek zaznaczył przy tym, że przed siłowym wejściem do lokalu podejmowane były liczne "próby kontaktu" z osobami, które miały się znajdować w środku.

Interwencja służb w mieszkaniu rodziny prezydenta. Reakcja służb

W wyniku zajścia Donald Tusk na niedzielę rano zwołał pilną naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Jak wskazał, w nocy był on w kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim. Równolegle swoje rozmowy z Pawłem Szefernakerem (szef Gabinetu Prezydenta RP - red.) prowadził Marcin Kierwiński.





