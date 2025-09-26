W skrócie Sejm skierował prezydencki projekt ustawy o CPK do dalszych prac, dzięki głosom polityków Polski 2050 w tym marszałka Szymona Hołowni.

Hołownia zapewnił, że głosowanie nie narusza koalicji rządzącej, a on sam nadal jest przeciwnikiem ustawy prezydenckiej.

Głosowaniu wzbudziło się silne emocje i krytykę ze strony pozostałych ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej, w tym ze strony premiera Donalda Tuska.

W piątek Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Za odrzuceniem wniosku było 211 posłów, przeciw 203, a 12 wstrzymało się od głosu.

Przeciwko prezydenckiemu projektowi głosowało 151 posłów Koalicji Obywatelskiej, 24 posłów PSL i 18 posłów Lewicy. Z kolei na 28 posłów Polski 2050 biorących udział w głosowaniu 7 posłów było za odrzuceniem ustawy, 9 przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Przeciw głosował m.in. marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Hołownia się tłumaczy. "Nie jest to naruszenie koalicji"

- Komisja infrastruktury naprawdę chce pracować nad tą ustawą, żeby wykazać absurdy też, które się w niej znajdują - tłumaczył Hołownia. - Wyjaśniłem to panu premierowi. Moje wyjaśnienia zostały przyjęte. Nie jest to w żaden sposób naruszenie czy koalicji, czy naszego stosunku do meritum tej ustawy do tego, co się w niej znajduje. Rozstaliśmy się w zgodzie, w pokoju więc nie należy się tu chyba doszukiwać jakichś specjalnych sensacji - ocenił marszałek.

Jego zdaniem, projekt noweli o CPK zawiera "wiele błędów" i jest "w znacznej mierze" "powieleniem" oraz "powtórzeniem" rozwiązań proponowanych wcześniej przez PiS. Jak stwierdził, jest to "cały czas ta sama gra" środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czyli składanie "tej samej" ustawy i "tych samych" rozwiązań dot. CPK, które "nie posuną sprawy do przodu".

- My potrzebujemy CPK i my to CPK wybudujemy - przekonywał marszałek. - Chodzi o to tylko, jak to zrobić i czy robić to tak, jak oni nie umieli zrobić, czy zrobić to wreszcie porządnie - tak, jak to powinno wyglądać - dodał.

Burza po głosowaniu w Sejmie. "Po prostu żenada"

"Sejm przyjął prezydencką ustawę o CPK. Na sali niemałe poruszenie i zaskoczenie. Chyba będą trudne rozmowy wieczorem, premier Donald Tusk nadal przegląda imienne wyniki głosowania" - skomentował wyniki głosowania poseł Ryszard Wilk z Konfederacji.

Zadowolenia z wyników głosowania nie kryli politycy PiS. "Tusk w Sejmie przegrał głosowanie w sprawie prezydenckiego projektu CPK. Ich czas się kończy" - stwierdził Jacek Sasin. Z kolei Mariusz Błaszczak uznał, że "Donald Tusk traci kontrolę nad koalicją".

Krytycznie wobec Hołowni i posłów, którzy poparli dalsze prace nad prezydencką ustawą wyrazili się z kolei politycy koalicji rządzącej. "Pewnie kolacja u Bielana zostawiła w umysłowości Marszałka Sejmu trwały ślad podziwu dla geniuszu Jarosława Kaczyńskiego" - stwierdził poseł KO Roman Giertych.

W podobnym tonie wypowiedział się również Tomasz Trela z Nowej Lewicy. "Szymon Hołownia za dalszymi pracami nad ustawami autorstwa Prezydenta Nawrockiego i Ordo Iuris. Nocna kolacja z Jarosławem Kaczyńskim i są efekty! Po prostu żenada" - napisał.

- Koalicja się nie wykolei - zapewnił z kolei po głosowaniu minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL. - Myślę, że naprawimy ewentualne usterki. Nie dziwią mnie jednak głosy oburzenia po ostatnim głosowaniu. My w końcu zaczęliśmy realizować projekt CPK, a nie tylko gadać o nim. Poprawiliśmy jego parametry, a dziś część koalicji głosuje przeciwko temu. To niedorzeczne. Nie powinno tak być - dodał.

Tusk uderza w Hołownię. "To zły znak"

Do wyników głosowania odniósł się w Sejmie również premier Donald Tusk. - To jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni. W sprawie CPK mamy swoją mądrą, sensowną wersję z kolejami dużych prędkości. Jest racjonalna i zaczęliśmy to budować. Nie chcemy, żeby nam w tym przeszkadzali ci, którzy narysowali tysiąc plansz, wydali setki milionów złotych na swoje pensje i niczego nie zrobili. Prezydent (Karol) Nawrocki jest po stronie tamtych ludzi - powiedział Tusk.

- Jest mi przykro, że marszałek Hołownia i tak duża grupa posłów z jego ugrupowania stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość - dodał premier.

