Burza po decyzji Nawrockiego. "Szkodnik i zdrajca" vs. "słuszna decyzja"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

Karol Nawrocki postanowił zawetować ustawę o SAFE. "Kolejny (p)rezydent. Szkodnik i zdrajca, który nie dorósł do swej roli. Historia go rozliczy" - zareagował europoseł Borys Budka. "Jak strzał w plecy dla polskiej armii" - skomentował minister Krzysztof Gawkowski. "Brawo, słuszna decyzja!" - stwierdził Jacek Sasin. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny!" - napisał Jarosław Kaczyński.

Komentarze po orędziu prezydenta Karola Nawrockiego ws. SAFE
Komentarze po orędziu prezydenta Karola Nawrockiego ws. SAFEX.com/Kancelaria Prezydentamateriał zewnętrzny

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że zdecydował się zawetować ustawę o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE.

- Sprawa wejścia w europejską pożyczkę SAFE to nie jest sprawa jednej partii, jednego rządu, ani jednej kadencji. To jest sprawa przyszłości państwa polskiego - powiedział prezydent.

- Nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE - podkreślił. Jak stwierdził "nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne".

Weto do ustawy o SAFE. Karol Nawrocki w ogniu krytyki

"Kolejny (p)rezydent. Szkodnik i zdrajca, który nie dorósł do swej roli. Historia go rozliczy" - napisał na X europoseł KO Borys Budka.

Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń stwierdził z kolei: "To przerażające, że prezydent przedkłada interes partyjny nad bezpieczeństwo Polski".

Natomiast pochwałę dla prezydenta wyraził w mediach prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego" - przekazał.

Decyzję Karola Nawrockiego poparł także poseł PiS Jacek Sasin. "Brawo, słuszna decyzja! Prezydent Karol Nawrocki na straży bezpieczeństwa i polskiej racji stanu. Nie ma zgody na SAFE - unijną pożyczkę na lichwiarskich warunkach i z batem w rękach KE! Tak dla polskiego programu SAFE 0%" - napisał.

Politycy PiS za projektem Karola Nawrockiego

Pozytywnie ocenił orędzie również były premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki. "Wobec przedstawionej przez niego i profesora Glapińskiego kontrpropozycji, która pozwoli Polsce uzbroić się w sposób swobodniejszy, tańszy i bez nadzorcy z zewnątrz, jest to jedyna słuszna decyzja" - przekonywał.

"Teraz czas na rząd Donalda Tuska aby choć raz zachował się w zgodzie z polskim interesem narodowym i jak najszybciej poparł projekt prezydencki. Panie Premierze, sam Pan tyle razy mówił, że nie ma czasu do stracenia!" - zwrócił się Morawiecki.

Zobacz również:

Pałac prezydencki reaguje na zapowiedź rządu. Na posiedzeniu Rady ministrów będzie przedstawiciel Nawrockiego
Polska

Pałac Prezydencki reaguje na plan rządu. Szefernaker ujawnia

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    Kandydat PiS na premiera w nadchodzących wyborach Przemysław Czarnek ocenił: "Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków".

    "Panie Tusk, Panie Czarzasty - do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0% i budować potęgę naszej armii!" - ponaglił Czarnek.

    Ministrowie krytykują decyzję o wecie. "Bezczelne kłamstwo"

    Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że prezydent "zatrzymuje narzędzia, które miały zwiększyć naszą odporność i zdolność reagowania na zagrożenia". "Weto prezydenta do ustawy wprowadzającej program SAFE jest jak strzał w plecy dla polskiej armii, przemysłu zbrojeniowego i dziesiątek tysięcy ludzi z miast i miasteczek, gdzie te zakłady działają" - stwierdził.

    "Prezydent Karol Nawrocki sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli. Jest to bezczelne kłamstwo. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem" - skontrował orędzie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk
    Polska

    Donald Tusk reaguje na decyzję prezydenta. "Rano odpowiedź rządu"

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska

      Minister finansów Andrzej Domański podkreślił natomiast, że "to nie jest zwykłe weto", a weto wobec polskiego bezpieczeństwa, służb, granicy i przemysłu. "A jako uzasadnienie - bajki o wymyślonym naprędce 'polskim SAFE', który nie finansuje niczego" - podsumował.

      "I jak Ci nie wstyd, wetomacie?" - napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

      Weto "niczego nie zmieni"?

      "Prezydent Nawrocki postawił partyjne gierki, miraże Prezesa (Narodowego Banku Polskiego - red.) Glapińskiego i podległość Kaczyńskiemu ponad bezpieczeństwo Polski. Mam nadzieję, że nikt mu tego nie zapomni" - skomentował prezydent WarszawyRafał Trzaskowski.

      Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ocenił natomiast, że zawetowanie ustawy o SAFE jest dobrym krokiem. "Niestety to nic nie zmieni, bo w tej ustawie nie było słowa o zgodzie na wzięcie tego kredytu. Dotyczyła spraw księgowych i organizacyjnych, nie było w niej wyrażenia zgody przez Sejm na wzięcie kredytu" - uzasadnił.

      "Rząd Tuska nielegalnie uzurpował sobie prawo do zadłużenia nas w euro na prawie 200 mld złotych, zwiększając jednocześnie pozatraktatowo kompetencje UE" - stwierdził Mentzen, dodając, że premier "ze swoimi pachołkami" powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.

      Zobacz również:

      SAFE na Węgrzech - miliardy na obronność i spór z Brukselą
      Świat

      Zamrożone miliardy i wątpliwa spółka. Bruksela i Budapeszt w trybie oczekiwania

      Dominik Héjj
      Dominik Héjj
      Akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi ws. afery mailowej. Tomczyk: Ma jakieś wątpliwości co do procedur?Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze