Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że zdecydował się zawetować ustawę o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE.

- Sprawa wejścia w europejską pożyczkę SAFE to nie jest sprawa jednej partii, jednego rządu, ani jednej kadencji. To jest sprawa przyszłości państwa polskiego - powiedział prezydent.

- Nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE - podkreślił. Jak stwierdził "nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne".

Weto do ustawy o SAFE. Karol Nawrocki w ogniu krytyki

"Kolejny (p)rezydent. Szkodnik i zdrajca, który nie dorósł do swej roli. Historia go rozliczy" - napisał na X europoseł KO Borys Budka.

Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń stwierdził z kolei: "To przerażające, że prezydent przedkłada interes partyjny nad bezpieczeństwo Polski".

Natomiast pochwałę dla prezydenta wyraził w mediach prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego" - przekazał.

Decyzję Karola Nawrockiego poparł także poseł PiS Jacek Sasin. "Brawo, słuszna decyzja! Prezydent Karol Nawrocki na straży bezpieczeństwa i polskiej racji stanu. Nie ma zgody na SAFE - unijną pożyczkę na lichwiarskich warunkach i z batem w rękach KE! Tak dla polskiego programu SAFE 0%" - napisał.

Politycy PiS za projektem Karola Nawrockiego

Pozytywnie ocenił orędzie również były premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki. "Wobec przedstawionej przez niego i profesora Glapińskiego kontrpropozycji, która pozwoli Polsce uzbroić się w sposób swobodniejszy, tańszy i bez nadzorcy z zewnątrz, jest to jedyna słuszna decyzja" - przekonywał.

"Teraz czas na rząd Donalda Tuska aby choć raz zachował się w zgodzie z polskim interesem narodowym i jak najszybciej poparł projekt prezydencki. Panie Premierze, sam Pan tyle razy mówił, że nie ma czasu do stracenia!" - zwrócił się Morawiecki.

Kandydat PiS na premiera w nadchodzących wyborach Przemysław Czarnek ocenił: "Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków".

"Panie Tusk, Panie Czarzasty - do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0% i budować potęgę naszej armii!" - ponaglił Czarnek.

Ministrowie krytykują decyzję o wecie. "Bezczelne kłamstwo"

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że prezydent "zatrzymuje narzędzia, które miały zwiększyć naszą odporność i zdolność reagowania na zagrożenia". "Weto prezydenta do ustawy wprowadzającej program SAFE jest jak strzał w plecy dla polskiej armii, przemysłu zbrojeniowego i dziesiątek tysięcy ludzi z miast i miasteczek, gdzie te zakłady działają" - stwierdził.

"Prezydent Karol Nawrocki sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli. Jest to bezczelne kłamstwo. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem" - skontrował orędzie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Minister finansów Andrzej Domański podkreślił natomiast, że "to nie jest zwykłe weto", a weto wobec polskiego bezpieczeństwa, służb, granicy i przemysłu. "A jako uzasadnienie - bajki o wymyślonym naprędce 'polskim SAFE', który nie finansuje niczego" - podsumował.

"I jak Ci nie wstyd, wetomacie?" - napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Weto "niczego nie zmieni"?

"Prezydent Nawrocki postawił partyjne gierki, miraże Prezesa (Narodowego Banku Polskiego - red.) Glapińskiego i podległość Kaczyńskiemu ponad bezpieczeństwo Polski. Mam nadzieję, że nikt mu tego nie zapomni" - skomentował prezydent WarszawyRafał Trzaskowski.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ocenił natomiast, że zawetowanie ustawy o SAFE jest dobrym krokiem. "Niestety to nic nie zmieni, bo w tej ustawie nie było słowa o zgodzie na wzięcie tego kredytu. Dotyczyła spraw księgowych i organizacyjnych, nie było w niej wyrażenia zgody przez Sejm na wzięcie kredytu" - uzasadnił.

"Rząd Tuska nielegalnie uzurpował sobie prawo do zadłużenia nas w euro na prawie 200 mld złotych, zwiększając jednocześnie pozatraktatowo kompetencje UE" - stwierdził Mentzen, dodając, że premier "ze swoimi pachołkami" powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.

