W całej Polsce od kilku dni trwają ćwiczenia pod kryptonimem "Wolf-Ram-23" policji i FBI. We wtorek obywały się m.in. w Poznaniu.

Jak podkreślono, założeniem ćwiczeń było "doskonalenie umiejętności policji i współpracujących z nią służb oraz reakcji na zagrożenia o najwyższej skali".

Ćwiczenia policji i FBI w Poznaniu. "Terrorystka" w hidżabie

Wieczorem wielkopolska policja opublikowała zdjęcia z akcji oraz scenariusz działań, który zakładał, że we wtorek rano do komendy wojewódzkiej wpłynęła informacja, "że po wczorajszych próbach zamachów terrorystycznych w Warszawie pewna kobieta powiązana z zagranicznymi grupami ekstremistycznymi może przebywać na terenie Poznania. Tuż przed południem pojawiły się informacje o rzekomym zabójstwie w Parku Chopina. Podczas sprawdzania tego miejsca policjanci zauważyli zaparkowany samochód. Siedzący wewnątrz kierowca zagroził policjantom, że jeśli podejdą to zdetonuje ładunek wybuchowy."

Reklama

Zdjęcie Ćwiczenia służb w Poznaniu / sierż. sztab. Łukasz Kędziora / ZP KWP / materiały prasowe

Utworzono Centrum Operacyjne. Do parku skierowano dodatkowe patrole, odseparowano miejsce niebezpieczne oraz ściągnięto policjantów Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. "W trakcie sprawdzania parku policjanci zauważyli kilka osób. Dwie wykazywały objawy zatrucia, a trzecia - kobieta, na widok policjantów uciekła. Podczas udzielania medycznej pomocy dwóm mężczyznom okazało się, że jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający ładunek wybuchowy" - zrelacjonowała policja.

Policjanci rozpoczęli działania zabezpieczające i neutralizujące. Równolegle - jak przekazano - rozpoczęły się poszukiwała kobiety, która uciekła w kierunku miasta.

Zdjęcie Kobieta wcielająca się w postać muzułmanki-terrorystki / sierż. sztab. Łukasz Kędziora / ZP KWP / materiały prasowe

"W innym miejscu parku doszło do pożaru plecaka pozostawionego w ustronnym miejscu. Ze względu na charakter incydentów wezwano Straż Pożarną i wyspecjalizowaną jednostkę chemiczną. Podjęta następnie została decyzja o zabezpieczeniu parku i ewakuacji wszystkich przebywających tam osób. Ze względu na niebezpieczeństwo użycia chemicznych, biologicznych i radioaktywnych środków bojowych wszyscy ludzie z parku byli sprawdzani przez służbę medyczną pod kątem zdrowotnym. W trakcie tych czynności na terenie Rynku Bernardyńskiego, na wydzielonej strefie dla Centrum Dowodzenia Straży Pożarnej, pojawiła się poszukiwana wcześniej kobieta. Podejrzana miała w ręce zapalnik do ładunku wybuchowego przytwierdzonego do kamizelki. Zachowywała się irracjonalnie, głośno krzyczała do ludzi w pobliżu. Rynek natychmiast ewakuowano i zabezpieczono. Do akcji skierowano negocjatorów, którzy nakłonili podejrzaną do poddania się" - przekazano.

Płaczący 11-latek na stacji paliw. Policja ruszyła za autokarem

Policyjny pirotechnik ostatecznie rozbroił kobietę i zabezpieczył ładunki wybuchowe.

Ćwiczenia służb. Burza w sieci

Publikując informację o ćwiczeniach służby zamieściły kilkanaście zdjęć. Na kilku widać kobietę, która wcieliła się postać terrorystki. Ma ona na sobie hidżab, tradycyjne dla muzułmanek nakrycie głowy.

Fotografie i scenariusz działa nie spodobał się części internautów. To część komentarzy (pisownia oryginalna):

"Masakra, utrwalanie błędnego obrazu".

"Na pewno do Polski przyjadą ubrane w tradycyjny muzułmański strój. A mężczyźni będą wyglądać jak Talibowie. Jeszcze będą chodzić z Koranem w jednej ręce, a w długiej z AK 47. Poruszać się będą Toyotami Land Cruiser!"



"Bo wiadomo jak terrorystka to na pewno musi być muzułmanka".

"Przyznam, że jestem zbulwersowany zdęciami z ćwiczeń Wolf-Ram-23, opublikowanych przez policję. Abstrahując od kseno- i islamofobicznej natury scenariusza, chyba już minęły czasy, w których ktokolwiek wierzy, że tak wygląda terrorysta...- napisał Rafał Sokół, prawnik zajmujący się prawami człowieka. Jego wpis ma setki polubień i komentarzy, udostępniono go ponad 240 razy.