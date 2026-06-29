Burza odwiedza wiele miast. Grzmi od rana i prędko nie przestanie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Od rana niebo przecinają błyskawice. Burze odnotowuje się w wielu miejscach, jednak dopiero po południu zrobią się naprawdę groźne. Przyniosą tyle deszczu, że mogą spowodować lokalnie podtopienia, szczególnie w okolicach mniejszych rzek. Z tego powodu w większości kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW.

Burza w poniedziałek najgroźniejsza będzie w drugiej połowie dnia. IMGW ostrzega przed groźnymi ulewami
Burza w poniedziałek pokaże się w wielu miejscach. Te po południu przyniosą intensywniejsze ulewy i silniejszy wiatrferdel99123RF/PICSEL

Poniedziałek okazał się nie tylko upalny, ale też burzowy od samego rana. Od pierwszych godzin dnia pojedyncze komórki burzowe obserwuje się "nad południowo-zachodnią Polską w rejonie Książa Wielkopolskiego, Kościana, Leszna, czy Zielonej Góry i Nowogrodu Bobrzańskiego" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. skazano, gdzie pojawią się kolejne burze.

Gdzie jest burza? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Burza idzie przez Polskę. Z czasem będzie gorzej

Poranne burze w tych okolicach przynoszą opady deszczu o natężeniu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 10 minut o do 15-20 litrów w ciągu godziny.

Lokalnie w niektórych miejscowościach może padać drobny grad o średnicy do około 2 centymetrów.

"W najbliższym czasie burz należy się spodziewać m.in. w rejonie Środy Wielkopolskiej, Książa Wielkopolskiego i Zielonej Góry" - ostrzega IMGW.

Do południa największym zagrożeniem niesionym przez burze będą ulewy osiągające lokalnie do 20-35 litrów wody na metr kwadratowy. Po południu suma opadów miejscami może wynieść około 50 litrów, a lokalnie możliwe będzie gradobicie z gradem o średnicy do 2-3 centymetrów.

Przez kilka najbliższych godzin silny wiatr nie będzie stanowić większego zagrożenia, jednak po południu sytuacja się zmieni. W drugiej połowie dnia lokalnym burzom "będą mogły towarzyszyć lokalne silne prądy zstępujące typu "downburst" z porywami wiatru powyżej 80 km/h" - informują synoptycy IMGW. Do tego podczas burz grad może osiągać średnicę do 3-4 centymetrów.

Na południowym wschodzie, od Opolszczyzny, poprzez Ziemię Łódzką, południowe Mazowsze po Lubelszczyznę burze mogą się pojawiać po południu.

Za sprawą burz - tak, gdzie opady będą najbardziej intensywne - w poniedziałek może dochodzić do lokalnych podtopień.

Zobacz również:

Upał dochodzący do niemal 40 stopni Celsjusza w poniedziałek może się powtórzyć. Obejmie zdecydo0waną większość kraju
Polska

Rozgrzane powietrze napędzi się do 100 km/h. Groźna mieszanka pogodowa

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Uwaga na podtopienia. Szczególnie zagrożone mniejsze rzeki

Dla części Polski ogłoszono ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed gwałtownymi stanami wody.

"W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Miejscami możliwe są także przekroczenia stanów ostrzegawczych" - czytamy w ostrzeżeniu hydrologicznym.

Mapa Polski z wyraźnie zaznaczoną strefą w kolorze żółtym obejmującą większość kraju oraz fragmentami terytorium pokrytymi kolorem szarym, wskazującymi na odmienne obszary; Warszawa oznaczona czerwoną pinezką.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód obowiązują w większości PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

Żółte alerty IMGW obowiązują w zdecydowanej większości Polski. Wolne od nich są jedynie regiony na północy i północnym zachodzie. Na terenach objętych hydrologicznym ostrzeżeniem po przejściu burz w wielu miejscach możliwe będą lokalne zalania.

Synoptycy zwracają uwagę, że jest to "sytuacja charakterystyczna dla letnich miesięcy", kiedy lokalnie może intensywnie padać i w mniejszych rzekach i strumieniach wody szybko przybywa, "podczas gdy na wielu rzekach nadal utrzymują się niskie stany wód i zjawisko suszy hydrologicznej".

Zobacz również:

Skutki burz po upalnej niedzieli
Polska

Gwałtowne burze i deszcze nad Polską. Zniszczone auta i powalone drzewa

Michał Blus
Michał Blus

-----

"Śniadanie Rymanowskiego": Echa afery w Szpitalu PołudniowymPolsat News

Najnowsze