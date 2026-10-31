Burza o TK, rezygnuje kolejny ambasador. "Nie widzę możliwości"

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

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Paweł Soloch złożył rezygnację z funkcji ambasadora RP w Rumunii - decyzja ma związek z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Wcześniej dymisję złożył ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch.

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Ambasador Paweł Soloch
Ambasador Paweł SolochAleksiej WitwickiAgencja FORUM

"W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji ambasadora RP w Rumunii" - przekazał w mediach społecznościowych Paweł Soloch.

Wcześniej Jakub Kumoch poinformował, że złożył w piątek rezygnację z funkcji ambasadora w Chinach. Oświadczył, że wobec wydarzeń w kraju uznał, że nie jest możliwe dalsze pełnienie przez niego funkcji ambasadora RP. Złożył też prośbę o odwołanie.

Burza o TK. Ambasadorowie Paweł Soloch i Jakub Kumoch rezygnują

Jakub Kumoch ambasadorem RP w Pekinie od września 2023 roku Mianował go ówczesny prezydent Andrzej Duda.

"Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie" - napisał Kumoch na platformie X.

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W odpowiedzi na wpis Kumocha wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski napisał, że przyjął do wiadomości "nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji". "Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej" - dodał.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Doszło do eskalacji sytuacji

Około godz. 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na miesiąc.

Komenda stołeczna policji informowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma w budynku TK.

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