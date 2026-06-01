W skrócie Dzień Dziecka upłynie pod znakiem burz, które pojawiły się już w różnych regionach Polski.

W kolejnych dniach burze obejmą różne województwa, najpierw wschód Polski, później zachód, a potem znów zjawią się na wschodzie.

W czwartek, w Boże Ciało, prognozowane są kolejne burze obejmujące głównie wschodnią połowę kraju, z ostrzeżeniami dla Mazowsza, Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia oraz wybranych powiatów Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej.

1 czerwca burze nawiedziły już południowe regiony Śląska oraz północno-zachodnie powiaty Mazowsza, a z czasem pojawią się w innych rejonach. Miejscami pada deszcz o natężeniu 10-15 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny, a kumulacja opadów może sięgnąć około 30 litrów. Lokalnie może też padać grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami nie tylko w poniedziałek, ale też w kolejnych dniach.

Burza na Dzień Dziecka i nie tylko. Ostrzeżeń nie zabraknie

Burze z ulewnym deszczem, lokalnym gradobiciem oraz wiatrem dochodzącym do około 60 km/h w Dzień Dziecka opanują przede wszystkim południową połowę Polski, ale trzeba się z nimi liczyć również na południu kraju.

Po południu nastąpi rozwój kolejnych tego typu zjawisk, głównie w rejonie Warmii, Mazur i części Kujaw, a dalej Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyzny, po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie - prognozują synoptycy IMGW.

Z powodu burz obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które objęły następujące województwa:

większość warmińsko - mazurskiego (bez krańców wschodnich);

południowo-wschodnią część pomorskiego ;

północno- wschodnią część kujawsko - pomorskiego ;

mazowieckie ;

południowo-zachodnie krańce podlaskiego ;

lubelskie ;

świętokrzyskie ;

łódzkie (bez krańców zachodnich);

śląskie ;

większość małopolskiego (bez powiatu gorlickiego);

centralną i północną część podkarpackiego.

Taka sytuacja utrzyma się do wieczora: po godz. 18:00 "burze dość szybko będą zanikać" - czytamy w prognozie na poniedziałek.

Kolejne dni także będą nieprzyjemne z tego powodu. Widać to w prognozie zagrożeń meteorologicznych.

Burza opanuje wschód Polski. Potem kolejne regiony

Wtorek nie przyniesie większej poprawy, choć tym razem burze będą występować tylko na wschodzie Polski - wynika z najnowszych prognoz.

Najsilniejsze burze wystąpią na wschodnich krańcach kraju. Z tego powodu synoptycy prognozują wydanie tego dnia ostrzeżeń pierwszego stopnia dla województw:

świętokrzyskiego

wschodniej części mazowieckiego ;

podlaskiego ;

lubelskiego ;

podkarpackiego.

Tam w trakcie burz możliwe będą intensywniejsze opady deszczu, sięgające w sumie 25-35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami popada też drobny grad.

Dzięki wyżowi w zachodniej Polsce będzie spokojnie i tam nigdzie nie zagrzmi. Sytuacja zmieni się jednak kolejnego dnia.

Burza przed Bożym Ciałem i w trakcie święta. Nowe ostrzeżenia

W środę nadejdzie kolejny burzowy front i tym razem skupi się w zachodniej połowie kraju, choć z pewnymi wyjątkami. Ostrzeżenia przed burzami mogą się więc pojawić w województwach:

pomorskim ;

kujawsko - pomorskim ;

wschodniej części zachodniopomorskiego ;

wielkopolskim ;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim ;

łódzkim ;

centralnej i zachodniej części małopolskiego ;

zachodniej połowie świętokrzyskiego.

W najbliższych dniach synoptycy IMGW planują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczących burz dla wielu województw IMGW materiał zewnętrzny

Na tym nie koniec niekorzystnych zmian. W czwartek, czyli w Boże Ciało, utworzy się nowa strefa burz. Tym razem znowu będzie to wschodnia połowa Polski, z możliwymi ostrzeżeniami na całym Mazowszu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz wschodnich powiatach Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej.

