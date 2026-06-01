Burza jedna po drugiej, przez kilka dni. Prognoza zagrożeń jednoznaczna
Dzień Dziecka nie będzie spokojny, ale na tym nie koniec. Burze w najbliższych dniach praktycznie nie opuszczą naszego kraju. Będą się pojawiać w różnych regionach, a najczęściej wschodnią Polskę. Specjaliści z IMGW wydali z tego powodu ostrzeżenia na Dzień Dziecka, ale sytuacja może się powtórzyć w kolejnych dniach.
W skrócie
- Dzień Dziecka upłynie pod znakiem burz, które pojawiły się już w różnych regionach Polski.
- W kolejnych dniach burze obejmą różne województwa, najpierw wschód Polski, później zachód, a potem znów zjawią się na wschodzie.
- W czwartek, w Boże Ciało, prognozowane są kolejne burze obejmujące głównie wschodnią połowę kraju, z ostrzeżeniami dla Mazowsza, Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia oraz wybranych powiatów Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej.
1 czerwca burze nawiedziły już południowe regiony Śląska oraz północno-zachodnie powiaty Mazowsza, a z czasem pojawią się w innych rejonach. Miejscami pada deszcz o natężeniu 10-15 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny, a kumulacja opadów może sięgnąć około 30 litrów. Lokalnie może też padać grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami nie tylko w poniedziałek, ale też w kolejnych dniach.
Burza na Dzień Dziecka i nie tylko. Ostrzeżeń nie zabraknie
Burze z ulewnym deszczem, lokalnym gradobiciem oraz wiatrem dochodzącym do około 60 km/h w Dzień Dziecka opanują przede wszystkim południową połowę Polski, ale trzeba się z nimi liczyć również na południu kraju.
Po południu nastąpi rozwój kolejnych tego typu zjawisk, głównie w rejonie Warmii, Mazur i części Kujaw, a dalej Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyzny, po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie - prognozują synoptycy IMGW.
Z powodu burz obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które objęły następujące województwa:
- większość warmińsko-mazurskiego (bez krańców wschodnich);
- południowo-wschodnią część pomorskiego;
- północno- wschodnią część kujawsko-pomorskiego;
- mazowieckie;
- południowo-zachodnie krańce podlaskiego;
- lubelskie;
- świętokrzyskie;
- łódzkie (bez krańców zachodnich);
- śląskie;
- większość małopolskiego (bez powiatu gorlickiego);
- centralną i północną część podkarpackiego.
Taka sytuacja utrzyma się do wieczora: po godz. 18:00 "burze dość szybko będą zanikać" - czytamy w prognozie na poniedziałek.
Kolejne dni także będą nieprzyjemne z tego powodu. Widać to w prognozie zagrożeń meteorologicznych.
Burza opanuje wschód Polski. Potem kolejne regiony
Wtorek nie przyniesie większej poprawy, choć tym razem burze będą występować tylko na wschodzie Polski - wynika z najnowszych prognoz.
Najsilniejsze burze wystąpią na wschodnich krańcach kraju. Z tego powodu synoptycy prognozują wydanie tego dnia ostrzeżeń pierwszego stopnia dla województw:
- świętokrzyskiego
- wschodniej części mazowieckiego;
- podlaskiego;
- lubelskiego;
- podkarpackiego.
Tam w trakcie burz możliwe będą intensywniejsze opady deszczu, sięgające w sumie 25-35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami popada też drobny grad.
Dzięki wyżowi w zachodniej Polsce będzie spokojnie i tam nigdzie nie zagrzmi. Sytuacja zmieni się jednak kolejnego dnia.
Burza przed Bożym Ciałem i w trakcie święta. Nowe ostrzeżenia
W środę nadejdzie kolejny burzowy front i tym razem skupi się w zachodniej połowie kraju, choć z pewnymi wyjątkami. Ostrzeżenia przed burzami mogą się więc pojawić w województwach:
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- wschodniej części zachodniopomorskiego;
- wielkopolskim;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- śląskim;
- łódzkim;
- centralnej i zachodniej części małopolskiego;
- zachodniej połowie świętokrzyskiego.
Na tym nie koniec niekorzystnych zmian. W czwartek, czyli w Boże Ciało, utworzy się nowa strefa burz. Tym razem znowu będzie to wschodnia połowa Polski, z możliwymi ostrzeżeniami na całym Mazowszu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz wschodnich powiatach Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej.
