Burza i upał podzielą się Polską. Wiemy, gdzie trzeba na nie uważać

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pierwsza część dnia jeszcze będzie spokojna, ale potem zrobi się niebezpiecznie. Po południu do wielu regionów znowu wtargną burze z ulewami i lokalnym gradobiciem. Zrobi się też upalnie, zwłaszcza w rozległym pasie rozciągającym się od zachodu przez centrum po południowy wschód Polski. Z powodu tych dwóch zagrożeń obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

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Skutki środowej nawałnicy we Wrocławiu. W czwartek burze i ulewy wrócą na południe Polski, zaś w centrum zapanuje upał
Nawałnica we Wrocławiu, która w środę przyniosła intensywne opady deszczu. W czwartek burze z ulewami znowu nawiedzą południową Polskę - ostrzega IMGWKrzysztof ĆwikPAP

Niebezpieczne nawałnice nie słabną i w ostatnich dniach przyniosły masę wody do wielu miejscowości na południu Kraju. Podtopienia miały miejsce między innymi we Wrocławiu, w którym miejscami na pewien czas wstrzymano nawet ruch tramwajowy z powodu zalanych torowisk. W czwartek znowu zagrzmi i lunie, nie tylko na Dolnym Śląsku - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Burza wraca z ulewami. Wydano ostrzeżenia

Od pewnego czasu w naszym kraju rysuje się wyraźny podział między spokojną i bardziej pogodną północą a burzowym, zdecydowanie mokrym południem kraju. Czwartek nie będzie wyjątkiem - znowu najwięcej deszczu spadnie podczas burz, które przetoczą się przez południowe województwa.

Poranek będzie przeważnie spokojny, a warunki pogorszą się z czasem. Burze zaczną się pojawiać przeważnie po południu i wieczorem, głównie na południowym zachodzie oraz na południowym wschodzie Polski. W centrum i na południu przyniosą one opady deszczu sięgające 15-30 litrów wody na metr kwadratowy, a na terenach podgórskich lokalnie do 35 litrów.

Nie będą to więc tak intensywne opady jak w poprzednich dniach, jednak na wyżej położonych i zabudowanych terenach mogą powodować zagrożenie. Miejscami może też popadać niewielki grad.

Ze względu na burze obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które obejmują następujące województwa:

  • południowo-zachodnie krańce dolnośląskiego;
  • południowe powiaty śląskiego;
  • małopolskie;
  • świętokrzyskie;
  • podkarpackie;
  • południową część lubelskiego.

Wejdą one w życie o godz. 13:00 i utrzymają się do 20:00.

Mapa Polski z wyraźnym podziałem na regiony objęte ostrzeżeniami pogodowymi drugiego stopnia oznaczone kolorem pomarańczowym oraz pierwszego stopnia oznaczone kolorem żółtym, przy czym pozostała część kraju pozostaje niewyróżniona.
Z powodu burz i upałów w wielu miejscach w czwartek obowiązują alerty IMGW pierwszego i drugiego stopniaIMGWmateriał zewnętrzny

Kolejnym problemem, który przyniesie pogoda w czwartek, mogą się okazać wysokie temperatury - z tym będą się zmagać głównie mieszkańcy centralnych i zachodnich części kraju.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Znowu zrobi się gorąco. Tym razem zanotujemy upał

Przez ostatnie kilka dni mieliśmy do czynienia z postępującym ociepleniem. W środę otarliśmy się o upał: w Kozienicach na południu Mazowsza było 29,4 st. C - wynika z danych IMGW. W czwartek próg upału zostanie przekroczony, i to w wielu miejscach.

Najgoręcej zrobi się na obszarze od Lubelszczyzny i południowych rejonów Pomorza Zachodniego przez dużą część Wielkopolski, południowe Kujawy, północne rejony Ziemi Łódzkiej po centralną i południową część Mazowsza oraz zachodnią Lubelszczyznę i krańce Ziemi Świętokrzyskiej i Podkarpacia.

Na tych terenach obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałem sięgającym około 30 stopni. Alerty te wejdą w życie o godz. 13:00 i pozostaną w mocy do piątku, do godz. 20:00.

Mapa Polski i okolicznych krajów przedstawiająca anomalię temperatury powietrza, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami o podwyższonej temperaturze w odcieniach pomarańczu i czerwieni oraz z rozpiską skalowaną stopniami Celsjusza na dole obrazu.
W czwartek w wielu miejscach zachodniej i centralnej Polski może być upalnie - ostrzega IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Ciepło będzie w całym kraju: na północy zanotujemy od 23 do 25 st. C, a w pozostałych rejonach przeważnie od 26 stopni do wartości zbliżonych do upału.

Wiatr przeważnie będzie słaby lub umiarkowany, a mocniejsze porywy wystąpią jedynie w trakcie burz - tam osiągną one do około 60 km/h.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

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