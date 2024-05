Aby zobaczyć zorzę polarną trzeba spełnić co najmniej dwa warunki. Pierwszym jest trwanie intensywnej burzy geomagnetycznej , drugim - bezchmurne niebo.

Z udostępnionej przez IMGW mapy wynika, że zorze będą najbardziej widoczne na północy oraz we wschodniej części kraju .

Zorza polarna. Jak zrobić dobre zdjęcie?

Jak przygotować się do obserwacji? Należy zwrócić się w kierunku północnym. To tam niebo jest najbardziej ciemne. Co więcej, najlepiej znaleźć miejsce z dala od świateł.