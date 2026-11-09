W skrócie Tragiczna strzelanina na krakowskim Rynku Głównym pochłonęła sześć ofiar śmiertelnych, a 16 osób trafiło do szpitali, w tym dwóch bohaterskich funkcjonariuszy policji.

Starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański, którzy unieszkodliwili sprawcę ataku, przebywają w szpitalach w stanie ciężkim.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zawnioskował o pilne przyznanie tytułów Honorowego Obywatela Miasta obu rannym policjantom za ich niezwykłą postawę podczas sobotniego zamachu.

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"Wiecie Państwo, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu, po ciężkiej operacji? 'A Kuba żyje?'. Kuba to jego partner w akcji" - napisał burmistrz.

W sobotę po południu na Rynku Głównym w Krakowie doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny. W jej wyniku życie straciło sześć osób, a kolejne 16 znalazło się w szpitalu. Sprawcą okazał się pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał Oksiński.

Wśród rannych znalazło się dwóch policjantów, którzy pomogli ująć zamachowca: starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański. W szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje, a ich stan jest ciężki, ale stabilny. Obaj zostali wybudzeni ze śpiączki.

Zamach w Krakowie. Kim jest starszy posterunkowy Jakub Kulik?

Jednym z policjantów, który brał udział w schwytaniu sprawcy zamachu w Krakowie, jest pochodzący z Bielska-Białej starszy posterunkowy Jakub Kulik. "Dziennik Polski" poinformował, że to on podszedł do zamachowca i oddał w jego kierunku strzały, a następnie osunął się na ziemię. Nagranie z jego heroicznego zachowania obiegło sieć.

Jakub Kulik ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej w klasie o profilu ratowniczym. Jest ponadto byłym żołnierzem 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, który wchodzi w skład 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa.

Policjant od dekady jest również druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach, dzielnicy Bielska-Białej. "Dziennik Polski" ujawnił, że dwa lata temu się ożenił i ma małe dziecko.

- Dla mnie to jest wyjątkowy bohater, który się nie zastanawiał, co będzie z nim, tylko walczył o życie innych. Dla mnie to jest heroiczne podejście. Powinniśmy Jakubowi oddawać szacunek. I na pewno będziemy robić zbiórkę dla niego wśród strażaków, pieniądze z niej przekażemy żonie - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Władysław Szypuła, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Leszczyny.

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Artur Morański brał udział w zatrzymaniu zamachowca z Krakowa. Co wiemy o policjancie?

Drugim z rannych policjantów jest starszy posterunkowy Artur Morański, który - jak podał serwis sadeczanin.info - sprawił, że napastnik z Krakowa padł na ziemię.

Informacjami na temat policjanta oraz jego bohaterskiej postawy podzielił się na Facebooku burmistrz gminy Muszyna Jan Golba. Jak ujawnił, Morański pochodzi ze wsi Powroźnik (woj. małopolskie).

"Z naszej strony należy się ogromny szacunek i wdzięczność dla tych młodych ludzi, którzy bez wahania położyli na szali swoje zdrowie i życie, aby ratować życie innych. Tylko nieliczni, przy takim bezpośrednim zagrożeniu życia (determinacja sprawcy i nieproporcjonalne uzbrojenie) byliby zdolni do takiego poświęcenia i heroizmu. Życzmy im szybkiego powrotu do zdrowia i pamiętajmy o ich odwadze" - napisał Golba, dołączając do wpisu zdjęcie funkcjonariusza.

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Gmina Muszyna zamierza uhonorować starszego posterunkowego Artura Morańskiego

Polskiej Agencji Prasowej udało się ustalić, że gmina Muszyna zamierza uhonorować policjanta za odwagę. Najpierw jednak samorząd chce zapewnić jego rodzinie spokój w tym trudnym czasie.

- Na pewno zostanie on w odpowiedni sposób uhonorowany, ale nie chciałbym w tej chwili przesądzać, w jaki sposób. To jeden z nas, z naszej małej społeczności, który na tym terenie się kształcił i dorastał, a w Krakowie wykazał się nieprawdopodobną odwagą - powiedział PAP burmistrz Jan Golba.

Portal sadeczanin.info i "Gazeta Krakowska" skontaktowały się z sołtyską Powroźnika Krystyną Cieślik, która ujawniła, że 27-letni funkcjonariusz ponad rok temu wziął ślub i od kilku lat mieszka w Krakowie. We wsi w dalszym ciągu mieszkają jednak jego rodzice i rodzeństwo.

Burmistrz podkreślił z kolei, że Morański jest mocno związany z gminą Muszyna. Przez pięć lat grał w piłkę nożną w lokalnym zespole w Powroźniku i przez wiele lat był także lektorem w miejscowym kościele. - To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele - mówił Golba.

Dodajmy, że w poniedziałkowe południe minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na platformie X, że w krakowskim szpitali im. Gabriela Narutowicza odwiedził Artura Morańskiego oraz dwie inne osoby, które zostały ranne podczas sobotniego zamachu.

"Poszkodowani są pod opieką najlepszych lekarzy i całego personelu medycznego. Przekazałem im słowa wsparcia i życzyłem szybkiego powrotu do zdrowia. Policjantowi podziękowałem za niesamowite poświęcenie, bo mamy świadomość, że zdecydowane działania obu funkcjonariuszy uchroniły nas przed jeszcze większą tragedią" - napisał wicepremier.

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Kraków. Prezydent Gibała wyszedł z inicjatywą uhonorowania rannych policjantów

Przypomnijmy, że małopolska policja informowała, że Artur Morański pełni służbę 2,5 roku i wraz z Jakubem Kulikiem pracują w dziale patrolowo-interwencyjnym Komisariatu Policji I w Krakowie.

Uhonorować policjantów chce prezydent Krakowa Łukasz Gibała. O swojej inicjatywie informował w mediach społecznościowych.

"Właśnie zwróciłem się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom - Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy wczoraj w bohaterskich okolicznościach unieszkodliwili mordercę, ratując życie kolejnych ludzi" - informował w niedzielę.

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W dokumencie, którego zdjęcie uzupełniło wpis, mogliśmy przeczytać, że postawa funkcjonariuszy "jest przykładem najwyższych wartości, które powinny przyświecać w służbie publicznej".



