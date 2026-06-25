Sprawa stołecznego Szpitala Południowego powinna zostać wyjaśniona "do spodu" - zapowiadają rządzący.

Po wywiadzie sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero premier Donald Tusk zobowiązał prokuratora generalnego Waldemara Żurka, by osobiście nadzorował postępowania dotyczące placówki.

Dr Jędrzejewski stwierdził m.in, że "na SOR w Szpitalu Południowym giną ludzie, bo ktoś się uczy", a Dawid Kacprzyk "traktuje ludzi jak fantomy". - Jeśli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty - powiedział.

Tomografia w przypadku martwego pacjenta? "Metoda istnieje, ale…"

W sprawie mnożą się niejasności i znaki zapytania. Poruszenie wywołała sprawa domniemanej tomografii wykonanej nieboszczykowi.

- Z jakiegoś powodu pacjentowi martwemu wykonuje się tomografię - mówił u Krzysztofa Stanowskiego Emil Jędrzejewski, wskazując na nieprawidłowości w działaniu SOR-u w Szpitalu Południowym.

Medycy pytani przez Interię, czy sami spotkali się kiedykolwiek z wykonywaniem tomografii po śmierci, kręcą głowami.

- Powiem biurokratycznie, że szpital takiego świadczenia by nie rozliczył, bo pacjent po zgonie przestaje być ubezpieczony. Jako lekarz z 10-letnim stażem nigdy się z czymś takim nie spotkałem - mówi nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.

- Tomografia jest świadczeniem leczniczym - zwraca z kolei uwagę Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

- Rzeczywiście istnieje taka metoda diagnostyczna - potwierdza dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Ale dodaje: "wykonuje się ją niesłychanie rzadko. Choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce wydaje się mało prawdopodobne. Dlatego byłem zadziwiony tymi doniesieniami".

Sutkowski także zaznacza, że w swojej karierze lekarskiej nigdy osobiście nie spotkał się z taką praktyką. - Pytanie, czy to się potwierdzi - mówi.

Czy taka procedura rzeczywiście miała miejsce i czy służyła fałszowaniu dokumentacji, by pokazać, że choć pacjent zmarł, to wcześniej zespół medyczny podejmował intensywne metody diagnostyczne? To ustali prokuratura.

Pełnomocnik Dawida Kacprzaka: Sytuacja taka była, ale…

Światło na ten wątek rzucił pełnomocnik Dawida Kacprzyka mec. Jacek Dubois.

- Sytuacja taka - mój mocodawca wie to z przekazu - była, natomiast absolutnie nie tak opisana jak przez pana Jędrzejewskiego, bo chyba dotyczyło to po prostu badań przyczyny śmierci. Miała miejsce, zanim mój klient był w ogóle zatrudniony w szpitalu, więc pan Jędrzejewski zarzuca mojemu mocodawcy zdarzenia, które mogły mieć miejsce w szpitalu, jeszcze przed podjęciem zatrudnienia przez mojego klienta - powiedział "Rzeczpospolitej" Dubois.

Lista niejasności - wraz z kolejnymi doniesieniami medialnymi - rośnie.

- Medialne zarzuty są bulwersujące. Dotyczą one nie tylko Dawida Kacprzyka, ale potencjalnie całego personelu lekarskiego oraz dyrekcji. Bo jeśli się potwierdzą, to niemożliwym jest, aby inne osoby pracujące w szpitalu nic nie widziały i nie wiedziały o działaniach podejmowanych w placówce - komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.

Donald Tusk o wiarygodności Emila Jędrzejewskiego

Głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk, który stwierdził: "wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa". Lekarz stawił się, ale nie chciał odpowiadać na pytania bez pełnomocnika. Jego ponowne przesłuchanie ma odbyć się w poniedziałek.

Z kolei mecenas Jacek Dubois potwierdził w rozmowie z Interią, że jest przygotowywany pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu w związku z jego wypowiedziami w Kanale Zero.

Wróćmy jednak do premiera. Tusk zapewnił, że prokuratura wyjaśni "każdy element tej sprawy", a odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia poniosą konsekwencje.

Na ustalenia prokuratury przyjdzie poczekać. - Nie mówimy tu o działaniach na gorąco, tylko o rozłożonych na kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt miesięcy - zaznaczył w rozmowie z Interią prok. Skiba.

Szefowa związku pielęgniarek: To skandaliczne

Choć w środowisku medycznym słyszymy, że wokół wielu wątków w sprawie Szpitala Południowego budzi wątpliwości, co do jednego lekarze i pielęgniarki są zgodni.

Bulwersująca jest sytuacja, w której młody lekarz w trakcie specjalizacji mógł działać bez nadzoru, zarobić 1,6 mln zł i jednocześnie wypracować w uśrednieniu po 11 godzin dziennie codziennie w warszawskim Szpitalu Południowym, pełniąc równolegle funkcję radnego i będąc zatrudnionym w innej placówce.

- Pan doktor Kacprzyk wedle uzyskanych przez nas informacji nie spełniał norm określonych w prawie jako lekarz systemu, więc nie mógł być samodzielnym pracownikiem SOR - mówi Interii rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej i lekarz Jakub Kosikowski.

- Wskazywanie tak młodego lekarza jako szefa SOR-u, choć nie spełnia on wymagań na to stanowisko, które wprost określają przepisy, jest skandaliczne - mówi Interii Krystyna Ptok szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

W jej ocenie Kacprzyk, który niedawno ukończył staż i był na początku specjalizacji z anestezjologii, nie posiadał kwalifikacji na stanowisko koordynatora SOR-u.

Przewodnicząca związku podkreśla, że w całej swojej karierze nie spotkała się z sytuacją, kiedy lekarz w trakcie specjalizacji szefował odziałem. - Warunki konkursów dla wszystkich muszą być równe. Nie powinno być równych i równiejszych - mówi.

Co wolno lekarzowi w trakcie specjalizacji?

O tym, co wolno, a czego nie lekarzowi na pierwszym roku specjalizacji z anestezjologii opowiada dr Jerzy Gryglewicz, lekarz i specjalista Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

- Zasady są określone w "rozporządzeniach koszykowych" ministra zdrowia, które precyzują, po ilu latach danej specjalizacji lekarz może wykonywać świadczenia rozliczane przez NFZ. Jednak w przypadku anestezjologii i intensywnej terapii sytuacja jest bardziej rygorystyczna. Obok rozporządzeń koszykowych funkcjonują standardy anestezjologiczne z 1997 roku, które mają także status rozporządzenia. Zgodnie z nimi lekarz w trakcie specjalizacji musi wykonywać praktycznie wszystkie procedury medyczne pod nadzorem lekarza specjalisty z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Samodzielne działanie jest tutaj niezwykle zawężone - mówi Interii.

- Nieprzestrzeganie tych standardów stanowi bezpośrednie naruszenie prawa - dodaje.

Jak potwierdziła Interia, po medialnym nagłośnieniu sprawy z Naczelną Izbą Lekarską skontaktowali się drogą nieformalną medycy, którzy potwierdzili, że Dawid Kacprzyk pracował samodzielnie i bez nadzoru bezpośrednio po ukończeniu stażu.

W ocenie Gryglewicza stanowisko kierownicze powinna piastować osoba będąca specjalizacją.

- Dlatego w ocenie potencjalnych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym kluczowy jest zakres obowiązków, jaki miał koordynator SOR w Szpitalu Południowym. Jeśli funkcja ta miała charakter czysto administracyjny czy organizacyjny, to moglibyśmy uznać to za rolę niemedyczną. Ale oczywiście ważne też, jak ta praca wyglądała w praktyce - wskazuje.

Zarobki Dawida Kacprzyka. "Nie znam drugiego takiego szpitala"

Oburzenie w środowisku budzą też zarobki dra Kacprzyka.

- Duża część pielęgniarek pracuje na umowy o pracę. I gdyby pan doktor Kacprzyk był zatrudniony na umowę o pracę, to jego zarobki nie przekroczyłyby 200 tys. zł rocznie - kwituje.

Od lekarza Jakuba Kosikowskiego słyszymy: Nie znam szpitala w Polsce, gdzie człowiek tuż po stażu wchodzi i dostaje tryb pozarezydencki i pensję na poziomie 1,6 mln zł rocznie.

Istnieją dwie ścieżki robienia specjalizacji przez lekarza. - Model rezydencki jest finansowany z budżetu państwa i są to określone ustawowo stawki, dziś około 12 tys. zł brutto przez pierwsze dwa lata, po dwóch latach niecały tysiąc złotych więcej. Druga droga to ścieżka pozarezydencka, gdzie lekarz zawiera umowę cywilno-prawną ze szpitalem. Analizując doniesienia o oświadczeniu majątkowym wspomnianego doktora, można wywnioskować, że nie mógł on być finansowany w ramach zwykłej rezydentury - mówi dr Gryglewicz.

Także i te wątki są dziś badane.

W Szpitalu Południowym trwa m.in. kontrola zlecona przez Ministra Zdrowia, którą przeprowadza wojewódzki konsultant w dziedzinie anestezjologii. - Będzie on analizował dokumentację medyczną, a prawo pozwala mu nawet na obserwację czynności medycznych, na przykład poprzez wgląd w monitoring szpitalny - wskazuje dr Gryglewicz.

Szpital Południowy wydał oświadczenie, zapewniając, że "dołoży wszelkich starań w wyjaśnianiu możliwych nieprawidłowości, do których miało dojść na jego terenie, o których jest mowa w przestrzeni publicznej".

Justyna Kaczmarczyk, Jolanta Kamińska





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