- Straż Graniczna podpisała trzy umowy dotyczące budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej - przekazał w czasie wtorkowej komferencji prasowej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Jak przypomniał, z końcem października zeszłego roku weszła w życie ustawa o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. Na podstawie tej ustawy komendant Praga powołał pełnomocnika do spraw budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Na mocy tej ustawy został powołany zespół do spraw przygotowania realizacji zabezpieczenia granicy państwowej.



- Przystąpiliśmy do prac. Planowaliśmy zakończenie pierwszych działań, które kończą się podpisaniem umów pod koniec zeszłego roku. Te prace się przedłużyły o 10 dni. Okres świąteczny miał wpływ na to - tłumaczył wiceminister MSWiA.

Do kiedy powstanie mur na granicy?

Głos w sprawie budowy muru zabrała też zastępca komendanta głównego Straży Granicznej. Jak podkreśliła, zakończenie budowy muru na polsko-białoruskiej granicy przewidywane jest na czerwiec 2022 roku.



- Budowa muru na granicy to jest inwestycja absolutnie konieczna i pilna. Jest to inwestycja strategiczna nie tylko z punktu widzenia realizacji ustawowych Straży Granicznej, do których należy ochrona nienaruszalności polskich granic, ale również - co jako zastępca komendanta głównego właściwy w sprawach logistycznych muszę podkreślić - jest inwestycją newralgiczną z punktu widzenia realizowanych do tej pory przedsięwzięć - zaznaczyła gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska.



- Nie ukrywam, że jest to dla nas ogromne wyzwanie, bo jest to największa w historii Straży Granicznej inwestycja budowlana, dlatego bardzo cieszę się, że w tak krótkim okresie, bo w przeciągu dwóch miesięcy udało nam się wypracować rozwiązania i zakontraktować budowę bariery fizycznej - dodała.



Mur na granicy z Białorusią. Inwestycja za 1,6 mld złotych

Pierwsze informacje o budowie muru na granicy Polski i Białorusi pojawiły się w październiku. Wtedy to rząd przyjął projekt ustawy w tym zakresie, a zaledwie dwa tygodnie później opublikowano ustawę w Dzienniku Ustaw .



Koszt inwestycji to około 1,6 mld złotych. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln zł na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria)Ustawa zakłada, że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowych. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień