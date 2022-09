- Suma polskich strat to ponad 6 bilionów 200 miliardów zł - powiedział prezes PiS. Podkreślał, że Niemcy "nigdy nie rozliczyły się ze zbrodni wobec Polski". Czytaj więcej na temat czwartkowego raportu!

- Chodzi o to, by, być może w długim i trudnym procesie, uzyskać odszkodowania za to wszystko, co Niemcy uczynili Polsce w latach 1939-45 - ogłosił Jarosław Kaczyński.

- To jest cel wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego - dodał.

Reparacje. Borys Budka: Będzie tak, jak ze zwrotem wraku

Zdaniem Borysa Budki kwestia reparacji wojennych będzie podobna do sprawy zwrotu wraku Tu-154M po katastrofie społecznej. "Gra na emocjach, dzielenie Polaków i zero konkretów" - napisał przed ogłoszeniem raportu w sprawie reparacji polityk PO.

"Ale na jakiś czas Kaczyński odwróci uwagę od bankructwa tej władzy: drożyzny, inflacji, kolesiostwa, partyjniactwa i zawłaszczenia państwa. Cynizm i hipokryzja" - dodał.

Reparacje. Lisiecki: Koalicja Obywatelska broni Niemców

Poseł Paweł Lisiecki (Prawo i Sprawiedliwość) stwierdził, że nie rozumie "czemu Koalicja Obywatelska, a szczególnie Platforma, tak bardzo bronią Niemiec przed koniecznością wypłacenia Polsce reparacji wojennych".

"Zmowa sprawców nic nie znaczy! Odszkodowania się Polsce należą!" - napisał Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska). Podkreślił, że w czasie II wojny światowej zginęło 6 mln Polaków, a odszkodowań zrzekł się "reżim narzucony przez Moskwę".

Reparacje. Szymon Hołownia: To przerzucanie własnej niekompetencji na tragedię sprzed 80 lat

"Oczywiście, że wojna nie została rozliczona. Oczywiście, że powinniśmy o tym z Niemcami rozmawiać. Ale to, co dziś robi PiS, jest zaprzeczeniem dialogu. To wykorzystanie bólu ofiar i szarganie pamięci. To przerzucanie własnej niekompetencji na tragedię sprzed 80 lat" - napisał Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 podkreślił, że Polska znalazła się w "zjednoczonej Europie w wyniku doświadczenia II wojny światowej."

Dodał, że jest przerażony tym, co mówił premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu. "Ci ludzie nie cofną się przed żadnym bluźnierstwem w imię własnych korzyści" - podsumował.

Reparacje. Winnicki: Kaczyński uczynił temat reparacji mało poważnym

Zdaniem Roberta Winnickiego (Konfederacja) Niemcy powinny zapłacić reparacje wojenne. Podkreślił, że był to zarówno agresor, jak i państwo pokonane.

"Tylko że Kaczyński przez lata wyciągając ten postulat wyłącznie na użytek krajowych kryzysów, uczynił go niestety mało poważnym" - napisał polityk Konfederacji.



Reparacje. Gosek-Popiołek dla Interii: Pewnie będzie to temat kampanii wyborczej

- Temat reparacji wojennych nastawiony jest na jeszcze większą polaryzację społeczeństwa i będzie pewnie stanowił jeden z tematów zbliżającej się kampanii wyborczej. W jakimś stopniu ten temat odciąga uwagę od problemów, które są realne i dzieją się tu i teraz. Temat wywoła z pewnością wiele emocji i wzbudzi emocjonalne dyskusje. A tam gdzie emocje, jest mniej miejsca na merytoryczną dyskusję - mówi w rozmowie z Interią Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy.

Reparacje. Sawicki dla Interii: Upominają się o reparacje, bo wiedzą, że ich nie dostaną

- Ta publikacja to nie jest nic nowego. Potrzebowali siedmiu lat, aby przygotować taki raport. W nim jednak jest sporo danych, które już od dawna były znane. Oczywiście Polska reparacji nie otrzymała. Tylko paradoksem historii jest to, że o reparacje do Niemiec upominają się ci, którzy jednocześnie nie chcą pieniędzy z Brukseli - mówi w rozmowie z Interią poseł Marek Sawicki z PSL.

- Paradoksem jest również to, że o pieniądze z reparacji się upominają, bo wiedzą, że ich nie dostaną. Z pieniędzy z Brukseli rezygnują, bo wiedzą, że mogą dostać - tłumaczy parlamentarzysta. I dodaje, że jego zdaniem kwestia reparacji będzie wykorzystywana w zbliżającej się kampanii wyborczej - dodał.