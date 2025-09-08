Brytyjski oficer o "niepokojących sygnałach" z Rosji. Zwrócił uwagę na przesmyk suwalski
Przemieszczanie się rosyjskich wojsk, gromadzenie paliwa, zagłuszanie sygnału GPS to ukryte sygnały dotyczące przygotowań Putina do ataku na "piętę Achillesa" NATO, czyli na przesmyk suwalski - powiedział były brytyjski oficer w rozmowie z "The Sun". Jak zaznaczył wojskowy, należy zwrócić szczególną uwagę na działania Kremla podobne do tych, które poprzedzały pełnoskalową inwazję na Ukrainę.
W skrócie
- Rosyjskie wojska przemieszczają się i gromadzą paliwo w pobliżu przesmyku suwalskiego, co zostało uznane za niepokojące sygnały przez byłego brytyjskiego oficera wywiadu.
- Philip Ingram podkreśla, że działania Rosji, takie jak zagłuszanie GPS czy ćwiczenia wojskowe, powielają schematy znane z przygotowań do inwazji na Ukrainę.
- Ekspert zwrócił także uwagę na nasilone kampanie propagandowe Kremla oraz działania hybrydowe, które mogą być preludium do ataku.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Philip Ingram, były wysoki rangą oficer brytyjskiego wywiadu wojskowego, w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun" opisał "niepokojące sygnały" ze strony Rosji, które mogą sugerować, że Władimir Putin szykuje się do nowej ofensywy.
Wojskowy zwrócił uwagę w szczególności na przesmyk suwalski.
"Niepokojące sygnały" ze strony Rosji. Przesmyk suwalski na celowniku Putina?
Przesmyk suwalski znajduje się w województwie podlaskim, w pobliżu granicy z Litwą, Rosją (Obwód Królewiecki) i Białorusią i jest jednym z najbardziej strategicznych punktów na wschodniej flance NATO.
- Przemieszczanie się rosyjskich wojsk, gromadzenie paliwa, zagłuszanie sygnału GPS to ukryte sygnały dotyczące przygotowań Putina do ataku na "piętę Achillesa" NATO, czyli na przesmyk suwalski - twierdzi brytyjski oficer.
Jak tłumaczył, "wykorzystanie tej luki w zasadzie odcięłoby państwa bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię od ich sojuszników z NATO".
Wojna hybrydowa. Brytyjski ekspert opisuje działania Rosji
Philip Ingram w wywiadzie opisuje także, zakrojone na szeroką skalę, kampanie propagandowe prowadzone przez Kreml i zwraca uwagę, że Putin "lubi wykorzystywać je jako preludium do przyszłych ataków".
Jak twierdzi brytyjski ekspert "wojna hybrydowa już trwa" i "wszystko, co przypomina masową koncentrację sił zbrojnych na granicy z Ukrainą tuż przed wojną w 2022 r., należy interpretować jako poważny sygnał ostrzegawczy".
- Obserwujemy wzrost obecności wojsk rosyjskich w Kaliningradzie i na Białorusi, nagłe ćwiczenia wojskowe (rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025, które odbędą się w dniach 12-16 września - red.) i nietypowe ruchy wojsk. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, zakłócaniem GPS, sabotażem podmorskich kabli i tzw. zielonymi ludzikami - wymieniał Philip Ingram w rozmowie z "The Sun".
Przypomnijmy, że wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak - Kamysz niedawno wspominał o tym, iż "wojna w Ukrainie zaczęła się od ćwiczeń Zapad".
- Najpierw były ćwiczenia, najpierw było gromadzenie wojsk, przygotowanie. Trzeba się uwrażliwiać na takie działania - tłumaczył.
Źródło: "The Sun", Interia