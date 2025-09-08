W skrócie Rosyjskie wojska przemieszczają się i gromadzą paliwo w pobliżu przesmyku suwalskiego, co zostało uznane za niepokojące sygnały przez byłego brytyjskiego oficera wywiadu.

Philip Ingram podkreśla, że działania Rosji, takie jak zagłuszanie GPS czy ćwiczenia wojskowe, powielają schematy znane z przygotowań do inwazji na Ukrainę.

Ekspert zwrócił także uwagę na nasilone kampanie propagandowe Kremla oraz działania hybrydowe, które mogą być preludium do ataku.

Philip Ingram, były wysoki rangą oficer brytyjskiego wywiadu wojskowego, w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun" opisał "niepokojące sygnały" ze strony Rosji, które mogą sugerować, że Władimir Putin szykuje się do nowej ofensywy.

Wojskowy zwrócił uwagę w szczególności na przesmyk suwalski.

"Niepokojące sygnały" ze strony Rosji. Przesmyk suwalski na celowniku Putina?

Przesmyk suwalski znajduje się w województwie podlaskim, w pobliżu granicy z Litwą, Rosją (Obwód Królewiecki) i Białorusią i jest jednym z najbardziej strategicznych punktów na wschodniej flance NATO.

- Przemieszczanie się rosyjskich wojsk, gromadzenie paliwa, zagłuszanie sygnału GPS to ukryte sygnały dotyczące przygotowań Putina do ataku na "piętę Achillesa" NATO, czyli na przesmyk suwalski - twierdzi brytyjski oficer.

Jak tłumaczył, "wykorzystanie tej luki w zasadzie odcięłoby państwa bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię od ich sojuszników z NATO".

Wojna hybrydowa. Brytyjski ekspert opisuje działania Rosji

Philip Ingram w wywiadzie opisuje także, zakrojone na szeroką skalę, kampanie propagandowe prowadzone przez Kreml i zwraca uwagę, że Putin "lubi wykorzystywać je jako preludium do przyszłych ataków".

Jak twierdzi brytyjski ekspert "wojna hybrydowa już trwa" i "wszystko, co przypomina masową koncentrację sił zbrojnych na granicy z Ukrainą tuż przed wojną w 2022 r., należy interpretować jako poważny sygnał ostrzegawczy".

- Obserwujemy wzrost obecności wojsk rosyjskich w Kaliningradzie i na Białorusi, nagłe ćwiczenia wojskowe (rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025, które odbędą się w dniach 12-16 września - red.) i nietypowe ruchy wojsk. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, zakłócaniem GPS, sabotażem podmorskich kabli i tzw. zielonymi ludzikami - wymieniał Philip Ingram w rozmowie z "The Sun".

Przypomnijmy, że wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak - Kamysz niedawno wspominał o tym, iż "wojna w Ukrainie zaczęła się od ćwiczeń Zapad".

- Najpierw były ćwiczenia, najpierw było gromadzenie wojsk, przygotowanie. Trzeba się uwrażliwiać na takie działania - tłumaczył.

