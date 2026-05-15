W skrócie Pięć osób zostało zatrzymanych w związku z brutalnym pobiciem trzech nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie.

Ustalenia policji nie wskazują, aby zdarzenie miało podłoże narodowościowe.

Służby prowadzą dalsze czynności procesowe, dokumentacja dotycząca sprawy jest przygotowywana do przekazania prokuraturze.

Policja informowała, że 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do pobicia trojga nastolatków z Ukrainy, z których jeden wskutek odniesionych obrażeń wymagał hospitalizacji.

Funkcjonariusze podkreślili, że ustalenia i zebrany dotychczas materiał dowodowy nie wskazują, aby zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym.

Do sprawy odniósł się w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Poinformował, że w związku z napaścią zatrzymano pięć osób.

"Zero tolerancji dla agresji. Kilka dni temu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie brutalnie pobici zostali trzej nastolatkowie, obywatele Ukrainy. W związku z napaścią policjanci zatrzymali 5 osób, obywateli Polski w wieku 15-18 lat. Prowadzone są dalsze czynności procesowe" - napisał szef MSWiA w mediach społecznościowych.

Jak podała w piątek policja, dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z młodych mężczyzn.

Trwa przygotowywanie dokumentacji procesowej, która zostanie przekazana prokuraturze.

