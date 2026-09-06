W skrócie Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniła zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt jako porażkę dla polskich patriotów, a zarazem sukces dla Mentzena i części Konfederacji.

Politycy z różnych ugrupowań w Polsce komentowali sukces AfD, wyrażając zarówno niezadowolenie i obawy, jak i zadowolenie z wyników wyborów.

Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory regionalne w Saksonii-Anhalt, zdobywając ponad 44 proc. głosów według sondaży exit poll.

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"Neofaszyści zblatowani z Rosją - wygrali wybory w Saksonii. Dla polskich patriotów - porażka wartości naszego świata. Dla Mentzena i połowy Konfederacji - zwycięstwo sojusznika" - napisała Pełczyńska-Nałęcz w mediach społecznościowych.

Na platformie X wynik głosowania skomentowała również Polska 2050. "Bez wątpienia sukces AfD najbardziej cieszy dziś Putina" - napisało ugrupowanie.

"Nacjonalistyczna AfD odnosi historyczne zwycięstwo w Saksonii-Anhalt z około 44,5 proc. głosów. Proponują między innymi wznowienia stosunków gospodarczych z Rosją…" - napisał z kolei europoseł KO Dariusz Joński.

Z kolei Ryszard Petru stwierdził, że wynik AfD "to poważne ostrzeżenie dla całej Europy". "Kiedy demokratyczne partie nie rozwiązują problemów gospodarki, migracji i bezpieczeństwa, wyborcy zwracają się ku radykałom. Trzeba mniej ideologii, a więcej skutecznych odpowiedzi na realne problemy ludzi" - napisał.

Politycy komentują zwycięstwo AfD. "Brunatna fala wzbiera"

Niezadowolenie z wyników wyborów w Saksonii-Anhalt wyraził również europoseł Unii Centrum Michał Kobosko. "Wybory w Saksonii-Anhalt poszły tak jak się spodziewano, a nawet jeszcze gorzej. Teraz pytanie, co z tym fantem zrobi kanclerz Friedrich Merz" - napisał i dodał, że "niemiecki system polityczny trzymał się przez lata na fundamencie kordonu sanitarnego wobec postfaszystów z AfD".

"Jeśli ten kordon pęknie (za dwa tygodnie kolejne wybory w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim), to Niemcy znajdą się na krawędzi totalnego chaosu politycznego. Brunatna fala wzbiera" - stwierdził.

"Nie należy wyciągać przesadnych wniosków z wyborów do jednego Landtagu. Choć z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że po pierwsze - nie chodzi tylko o jedne wybory (barierę 30 proc. Alternatywa dla Niemiec sforsowała już w ubiegłym roku w Turyngii i Saksonii, tej 'drezdeńskiej'), i po drugie - że zanim przyjdą kolejne wybory do Bundestagu, warto mieć wyobrażenie na temat sensu ich możliwego rezultatu i zmian, które mogą uruchomić" - stwierdził z kolei były marszałek Sejmu Marek Jurek.

Konfederacja cieszy się ze zwycięstwa AfD. "Nokaut"

Zadowolenie ze zwycięstwa Alternatywy dla Niemiec wyraził za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł Konfederacji Jacek Wilk. "Nokaut" - napisał, publikując zdjęcie wyniki sondaży exit poll. W kolejnych wpisach stwierdził również, że "Niemcy się budzą".

Wyniki wyborów skomentował również były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie członek Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie Karolu Nawrockim Zdzisław Krasnodębski z PiS. Były europoseł pochwalił wysoką frekwencję i określił głosowanie "wielkim świętem demokracji".

"Merz powinien odejść jak najszybciej. Ale chyba nie weźmie ze sobą Tuska" - dodał, komentując zwycięstwo AfD.

Krasnodębski stwierdził również, że obecny premier Saksonii-Anhalt Sven Schulze z CDU powinien skończyć z polityką Merza antydemokratycznej 'ściany przeciwogniowej', która 44 proc. wyborców wyklucza i traktuje jako 'faszystów'".

Niemcy. Wybory w Saksonii-Anhalt. Historyczne zwycięstwo AfD

O godzinie 18 zakończyły się wybory regionalne w niemieckiej Saksonii-Anhalt, których faworytem była prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD). Ostatecznie przedwyborcze przewidywania się potwierdziły. Według sondaży exit poll AfD zwyciężyło w wyborach, zdobywając ponad 44 proc. głosów.

Rządząca dotychczas regionem CDU otrzymała 18,5 proc., Lewica - 9 proc., socjaldemokratyczna SPD - 9 proc., a Zieloni - 8,5 proc.



