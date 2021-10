W czwartek Morawiecki odbył serię spotkał z europejskimi przywódcami, m.in. kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Morawiecki spotkał się z Le Pen

W piątek doszło do nieoficjalnego spotkania z przedstawicielką francuskiej opozycji Marine Le Pen, która wystartuje w wyborach na prezydenta Francji zaplanowanych na wiosnę 2022 roku.

Dotychczas strona polska nie potwierdziła, że doszło do takiego spotkania.

"Wspólnie omówiliśmy niedopuszczalny szantaż stosowany przez Komisję Europejską wobec Polski" - przekazała Le Pen.



Marine Le Pen - kim jest

Marine Le Pen to francuska polityk i prawniczka, w latach 2003-2011 wiceprzewodnicząca, a od 2011 roku przewodnicząca Frontu Narodowego (dziś Zjednoczenia Narodowego), deputowana do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji, a także posłanka do Zgromadzenia Narodowego. Kandydowała w wyborach prezydenckich w 2012 i 2017 roku.

Przeciwnicy polityczni zarzucają jej skrajnie nacjonalistyczne poglądy i eurosceptycyzm. Le Pen otwarcie popiera prezydent Rosji Władimira Putina.