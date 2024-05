Brudziński ma radę dla posła. "Niech się napije kobylego mleka"

Jak dodał, odpowiadają za to "wszyscy, którzy są zainteresowani tym, by delegalizować PiS". Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że byłoby to nie do pomyślenia, gdyby zapowiedzi takiej "delegalizacji" dotyczyły Platformy Obywatelskiej. - Tusk jest politykiem wręcz o statusie człowieka błogosławionego i z ciałem do nieba będzie zabrany - powiedział.

Fundusz Sprawiedliwości. Brudziński odpowiada Tyszce

Dopytywany przez prowadzącego o to, czy prezes PiS nie odpowiada za to, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości i za to, że na czele resortu sprawiedliwości stanął Zbigniew Ziobro, Joachim Brudziński odparł: Oczywiście, że odpowiada. - I co, to oznacza, że Jarosław Kaczyński jest szefem grupy przestępczej? - zapytał wskazując, że jest to wynik "fobii Tuska".