Tomasz Siemoniak nie wyklucza, że do polskich szkół mogą trafić broszury z instrukcjami na wypadek wojny , ale - jak podkreślił - póki co ważniejsza jest edukacja.

Przygotowanie do wojny w szkołach? Tomasz Siemoniak nie wyklucza

- Póki co większy walor widzimy w tym, jak dotrzeć do szkół, uczelni, firm i tam organizować takie szkolenia, niż wysyłać broszury, co do których, nie wiem czy wszyscy będą chcieli przeczytać. Ale nie wykluczam tego - powiedział Siemoniak.