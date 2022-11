Brejza zawiadamia prokuraturę. Powodem dodatek węglowy

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza złożył zawiadomienie do prokuratury. Powodem jest nieprzekazywanie w terminie dodatku węglowego, za co odpowiedzialny ma być rząd. Zdaniem Brejzy, setki osób oczekuje ponad dwa miesiące na wypłatę tych dodatków, nie mając za co kupić opału.

Zdjęcie Krzysztof Brejza składa zawiadomienie w sprawie dodatku węglowego / Artur Szczepański / East News