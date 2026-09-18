Brawa na konferencji PiS. Kaczyński: Poseł wraca do nas

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

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Poseł Sławomir Skwarek wraca do Prawa i Sprawiedliwości - ogłosił Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w Sejmie. Słowa prezesa PiS spotkały się z burzą braw obecnych na miejscu polityków ugrupowania. Kaczyński podkreślił, że ma nadzieję, iż decyzja Skwarka o opuszczeniu klubu Rozwój Plus będzie też zachętą dla innych polityków.

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Jarosław Kaczyński przemawia do mikrofonu, za nim grupa oficjalnie ubranych osób podczas konferencji Sejmu.
Jarosław Kaczyński ogłosił powrót posła Sławomira Skwarka do klub parlamentarnego PiSPiotr NowakPAP

W skrócie

  • Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej ogłosił, że poseł Sławomir Skwarek wraca do Prawa i Sprawiedliwości.
  • Sławomir Skwarek podkreślił, że jego decyzja o powrocie wynika z własnych przemyśleń i nie doszło do żadnego nacisku.
  • Przemysław Czarnek skomentował powrót Skwarka do PiS, wskazując na jego przywiązanie do konserwatyzmu i jedności ugrupowania.
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Jarosław Kaczyński w piątkowe południe wziął udział w konferencji prasowej, która miała miejsce w Sejmie. W jej trakcie prezes PiS ogłosił, że poseł Sławomir Skwarek wraca do partii. Polityk wcześniej dołączył do klubu parlamentarnego Rozwój Plus i został wykluczony z ugrupowania Kaczyńskiego.

Słowa prezesa PiS spotkały się z brawami obecnych na miejscu polityków ugrupowania. - Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie zachętą także dla innych do tego, żeby (...) jednak powrócić, bo to do niczego nie prowadzi - kontynuował.

Sławomir Skwarek wraca do PiS. "Nikt mnie do tego nie przymusza"

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że głównym celem jego ugrupowania jest odsunięcie obecnej koalicji od władzy. Prezes PiS - odnosząc się do decyzji Sejmu o wyborze Marcina Horały z Rozwoju Plus na wicemarszałka Sejmu - podkreślił jednak, że "dzisiejszy dzień tego nie przybliżył". - I to właśnie dzięki postawie niektórych, bo wierze, że tylko niektórych, polityków Rozwoju Plus - dodał.

Na konferencji obecny był też sam Sławomir Skwarek, który również zabrał głos. - Dawno tylu braw nie otrzymałem, ostatnio chyba jak wygrywałem jakieś biegi, biegając, jako samorządowiec. Niemniej jednak cieszę się z tego powrotu do klubu Prawo i Sprawiedliwość - mówił.

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- Co do powrotu do matki-partii, to jeszcze się zastanowimy, bo jest oczywiście inna procedura. Chcę też jasno powiedzieć, że nikt mnie do tego nie przymusza, to jest własna moja decyzja, zupełnie powstała po przemyśleniach - zaznaczył.

Skwarek następnie zwrócił się do swoich kolegów i koleżanek z klubu PiS. - Dziękuję za to zaufanie, że dane mi jest powrócić do kolegów, do tych wartości, które są memu sercu, prawemu sercu, twardemu najbliższe - dodał.

Czarnek o powrocie Skwarka do PiS. Wspomniał o Czarzastym i Tusku

Powrót Skwarka do PiS skomentował też kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. - Chcę podziękować za tę refleksję i powiedzieć, że rzeczywiście była to przemyślana decyzja Sławomira Skwarka, który po prostu stawia na konserwatyzm w czystej postaci i na jedność Prawa i Sprawiedliwości, i na pokój na prawicy, i na zwycięstwo w przyszłym roku - mówił.

Były minister edukacji ocenił, że jest to "kalkulacja, która powinna sprzyjać wszystkim, którzy są jeszcze w Rozwoju Plus, a którzy już widzą, że idzie to w bardzo złym kierunku".

- W złym kierunku przede wszystkim nie dla samych polityków, ale w złym kierunku dla Polski. Dalsze trwanie w tym rozbijaniu prawicy i układanie się z panem Czarzastym, z panem Tuskiem nie sprzyja Polsce w najbliższej przyszłości - dodał Czarnek.

Przypomnijmy, że podlegający stowarzyszeniu Klub Parlamentarny Rozwój Plus stanowi trzecią siłę w Sejmie - po Koalicji Obywatelskiej oraz Prawie i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie buduje potencjał także w strukturach samorządowych.

Mateusz Morawiecki, tworząc Rozwój Plus, podkreślał, że celem jego organizacji jest m.in. tworzenie forum do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk.

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