W skrócie Koalicja Obywatelska wciąż jest liderem sondażu, podczas gdy na prawej stronie odnotowano znaczące zmiany pozycji partii.

Ugrupowanie Grzegorza Brauna po raz pierwszy uzyskało wyższe poparcie niż Lewica, która spadła na piąte miejsce.

Przeliczenie wyników na mandaty wskazuje, że stabilną większość w Sejmie mogłaby uzyskać jedynie koalicja PiS, Konfederacji i ugrupowania Grzegorza Brauna.

Z sondażu wynika, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 32,5 proc. respondentów. To wzrost o 0,7 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24 proc., co oznacza spadek o 0,5 pkt proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, która może liczyć na 13,1 proc. poparcia i notuje wzrost o 0,5 pkt proc.

Największy skok odnotowała jednak Konfederacja Korony Polskiej kierowana przez Grzegorz Braun. Ugrupowanie osiągnęło wynik 9,1 proc., poprawiając swoje notowania aż o 2,3 pkt proc.

Lewica za Braunem. Trzy ugrupowania poza Sejmem

Do Sejmu dostałaby się również Lewica z wynikiem 6,8 proc. Partia zanotowała jednak spadek o 1,7 pkt proc.(największy wśród uwzględnionych ugrupowań) i została wyprzedzona przez ugrupowanie Brauna.

Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 4,1 proc., Partia Razem z wynikiem 3,1 proc. oraz Polska 2050, na którą chce głosować 1,4 proc. badanych. Niezdecydowanych pozostaje 5,9 proc. respondentów.

Sondaż partyjny. Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie

Przeliczenie wyników sondażu na mandaty pokazuje, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 193 miejsca w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 138 mandatów, Konfederacja - 66, a ugrupowanie Grzegorz Braun - 39. Lewica uzyskałaby 24 mandaty.

Jak wskazano, wyliczenia przygotowano na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa. Większość potrzebna do samodzielnego rządzenia wynosi 231 mandatów.

Z sondażu wynika, że jedyną konfiguracją zapewniającą stabilną większość byłaby koalicja ugrupowań prawicowych - PiS, Konfederacji i ugrupowania Grzegorza Brauna. Taki blok dysponowałby łącznie 243 mandatami. Partie tworzące obecny obóz rządzący nie byłyby natomiast w stanie samodzielnie utrzymać większości parlamentarnej.

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 8-10 maja 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI & CAWI na ogólnopolskiej grupie n=1000 osób.

