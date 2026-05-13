Braun zyskuje, złe wieści dla Lewicy. Pierwsze takie wyniki w sondażu
Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera - wynika z najnowszego sondażu poparcia United Surveys by IBRiS. Jednocześnie badanie pokazuje wyraźne przetasowania po prawej stronie sceny politycznej. Umacnia się zarówno Konfederacja, jak i ugrupowanie Grzegorza Brauna, które po raz pierwszy wyprzedza Lewicę. Z kolei partie współtworzące obecny rząd znalazłyby się w trudnej sytuacji, jeśli wybory odbyłyby się teraz.
W skrócie
- Koalicja Obywatelska wciąż jest liderem sondażu, podczas gdy na prawej stronie odnotowano znaczące zmiany pozycji partii.
- Ugrupowanie Grzegorza Brauna po raz pierwszy uzyskało wyższe poparcie niż Lewica, która spadła na piąte miejsce.
- Przeliczenie wyników na mandaty wskazuje, że stabilną większość w Sejmie mogłaby uzyskać jedynie koalicja PiS, Konfederacji i ugrupowania Grzegorza Brauna.
Z sondażu wynika, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 32,5 proc. respondentów. To wzrost o 0,7 pkt proc. względem poprzedniego badania.
Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24 proc., co oznacza spadek o 0,5 pkt proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, która może liczyć na 13,1 proc. poparcia i notuje wzrost o 0,5 pkt proc.
Największy skok odnotowała jednak Konfederacja Korony Polskiej kierowana przez Grzegorz Braun. Ugrupowanie osiągnęło wynik 9,1 proc., poprawiając swoje notowania aż o 2,3 pkt proc.
Lewica za Braunem. Trzy ugrupowania poza Sejmem
Do Sejmu dostałaby się również Lewica z wynikiem 6,8 proc. Partia zanotowała jednak spadek o 1,7 pkt proc.(największy wśród uwzględnionych ugrupowań) i została wyprzedzona przez ugrupowanie Brauna.
Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 4,1 proc., Partia Razem z wynikiem 3,1 proc. oraz Polska 2050, na którą chce głosować 1,4 proc. badanych. Niezdecydowanych pozostaje 5,9 proc. respondentów.
Sondaż partyjny. Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie
Przeliczenie wyników sondażu na mandaty pokazuje, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 193 miejsca w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 138 mandatów, Konfederacja - 66, a ugrupowanie Grzegorz Braun - 39. Lewica uzyskałaby 24 mandaty.
Jak wskazano, wyliczenia przygotowano na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa. Większość potrzebna do samodzielnego rządzenia wynosi 231 mandatów.
Z sondażu wynika, że jedyną konfiguracją zapewniającą stabilną większość byłaby koalicja ugrupowań prawicowych - PiS, Konfederacji i ugrupowania Grzegorza Brauna. Taki blok dysponowałby łącznie 243 mandatami. Partie tworzące obecny obóz rządzący nie byłyby natomiast w stanie samodzielnie utrzymać większości parlamentarnej.
Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 8-10 maja 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI & CAWI na ogólnopolskiej grupie n=1000 osób.