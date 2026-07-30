W skrócie Grzegorz Braun zapowiedział, że funkcjonariusze służb mundurowych będą zajmować piąte miejsca na listach wyborczych Konfederacji Korony Polskiej we wszystkich okręgach.

Lider ugrupowania zadeklarował, że jego partia opowiada się za modelem obrony kraju realizowanym wyłącznie przez polskich żołnierzy.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wskazuje, że pojawienie się Rozwoju Plus zmienia układ sił na prawicy, a PiS traci najwięcej poparcia.

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Grzegorz Braun przedstawił swoją deklarację podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed pomnikiem Armii Krajowej w Warszawie.

- Politycznym celem Konfederacji Korony Polskiej jest przywrócenie bezpieczeństwa Polakom, ale - aby to uczynić - trzeba przywrócić bezpieczeństwo funkcjonariuszom - podkreślał.

Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych kandydaci wywodzący się ze służb mundurowych będą zajmować stałe piąte miejsce na listach wyborczych ugrupowania. Rozwiązanie ma obowiązywać we wszystkich 41. okręgach wyborczych.

Braun o obronności. "Wyłącznie polski żołnierz"

Lider Konfederacji Korony Polskiej odniósł się również do kwestii obronności państwa. Jak zaznaczył, jego ugrupowanie opowiada się za modelem, w którym polscy żołnierze prowadzą działania zbrojne na terytorium kraju.

- Dążymy do sytuacji, w której wyłącznie polski żołnierz pod bronią będzie miał prawo prowadzenia działań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz strzegł jej granic - mówił Grzegorz Braun.

Obowiązujące przepisy dopuszczają udział żołnierzy zawodowych w wyborach parlamentarnych, samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny wojskowy, który zdecyduje się kandydować, musi niezwłocznie poinformować o tym dowódcę swojej jednostki. Na czas kampanii wyborczej przysługuje mu natomiast urlop bezpłatny.

Nowy sondaż. Rozwój Plus zmienia układ sił na prawicy

Zapowiedź Brauna pojawia się w czasie dużych zmian na prawicy po odejściu Mateusza Morawieckiego z PiS i powołaniu klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że hipotetyczne ugrupowanie byłego premiera mogłoby liczyć na 7,4 proc. poparcia. Jednocześnie notowania PiS spadłyby do 17,3 proc., a ugrupowanieJarosława Kaczyńskiego znalazłoby się za Koalicją Obywatelską, która uzyskała 30,1 proc.

Na trzecim miejscu uplasowałaby się Konfederacja z wynikiem 12,3 proc., a tuż za nią Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 10,9 proc. Jak wskazali autorzy badania, pojawienie się Rozwoju Plus zmienia układ sił na prawicy, a największe straty ponosi Prawo i Sprawiedliwość.





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