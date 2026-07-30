Braun złożył deklarację, stawia na mundurowych. Chodzi o listy wyborcze
Funkcjonariusze służb mundurowych mają zajmować piąte miejsca na listach wyborczych Konfederacji Korony Polskiej we wszystkich okręgach wyborczych - zapowiedział Grzegorz Braun. Lider ugrupowania przekonywał, że przywrócenie bezpieczeństwa w kraju wymaga w pierwszej kolejności zapewnienia go samym funkcjonariuszom. Deklaracja padła w czasie przetasowań na prawicy po rozłamie w PiS.
W skrócie
- Grzegorz Braun zapowiedział, że funkcjonariusze służb mundurowych będą zajmować piąte miejsca na listach wyborczych Konfederacji Korony Polskiej we wszystkich okręgach.
- Lider ugrupowania zadeklarował, że jego partia opowiada się za modelem obrony kraju realizowanym wyłącznie przez polskich żołnierzy.
- Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wskazuje, że pojawienie się Rozwoju Plus zmienia układ sił na prawicy, a PiS traci najwięcej poparcia.
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Grzegorz Braun przedstawił swoją deklarację podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed pomnikiem Armii Krajowej w Warszawie.
- Politycznym celem Konfederacji Korony Polskiej jest przywrócenie bezpieczeństwa Polakom, ale - aby to uczynić - trzeba przywrócić bezpieczeństwo funkcjonariuszom - podkreślał.
Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych kandydaci wywodzący się ze służb mundurowych będą zajmować stałe piąte miejsce na listach wyborczych ugrupowania. Rozwiązanie ma obowiązywać we wszystkich 41. okręgach wyborczych.
Braun o obronności. "Wyłącznie polski żołnierz"
Lider Konfederacji Korony Polskiej odniósł się również do kwestii obronności państwa. Jak zaznaczył, jego ugrupowanie opowiada się za modelem, w którym polscy żołnierze prowadzą działania zbrojne na terytorium kraju.
- Dążymy do sytuacji, w której wyłącznie polski żołnierz pod bronią będzie miał prawo prowadzenia działań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz strzegł jej granic - mówił Grzegorz Braun.
Obowiązujące przepisy dopuszczają udział żołnierzy zawodowych w wyborach parlamentarnych, samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny wojskowy, który zdecyduje się kandydować, musi niezwłocznie poinformować o tym dowódcę swojej jednostki. Na czas kampanii wyborczej przysługuje mu natomiast urlop bezpłatny.
Nowy sondaż. Rozwój Plus zmienia układ sił na prawicy
Zapowiedź Brauna pojawia się w czasie dużych zmian na prawicy po odejściu Mateusza Morawieckiego z PiS i powołaniu klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że hipotetyczne ugrupowanie byłego premiera mogłoby liczyć na 7,4 proc. poparcia. Jednocześnie notowania PiS spadłyby do 17,3 proc., a ugrupowanieJarosława Kaczyńskiego znalazłoby się za Koalicją Obywatelską, która uzyskała 30,1 proc.
Na trzecim miejscu uplasowałaby się Konfederacja z wynikiem 12,3 proc., a tuż za nią Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 10,9 proc. Jak wskazali autorzy badania, pojawienie się Rozwoju Plus zmienia układ sił na prawicy, a największe straty ponosi Prawo i Sprawiedliwość.