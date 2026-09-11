W skrócie Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało działania Grzegorza Brauna po opublikowaniu nagrania zniszczenia pomnika żołnierzy UPA na Lubelszczyźnie.

Strona ukraińska domaga się od polskich władz prawnej oceny europosła, naprawy zniszczonego pomnika i ochrony miejsc pamięci.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi postępowanie dotyczące uszkodzenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA, co jest kwalifikowane jako znieważenie grupy narodowości ukraińskiej.

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Ukraińskie MSZ wyraziło żal, że do takich ataków dochodzi w czasie, gdy "trwa realna wojna, stanowiąca egzystencjalne zagrożenie zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski". Podkreślono także, że zachowanie Grzegorza Brauna jest haniebne i niemoralne, a u "każdego przyzwoitego człowieka może budzić jedynie wstyd i potępienie".

"Ukraina konsekwentnie opowiada się za stosowaniem tej samej zasady po obu stronach granicy: ukraińskie miejsca pamięci w Polsce oraz polskie miejsca pamięci w Ukrainie mają być chronione. Nikt nie ma prawa przekształcać pamięci o zmarłych i należnego im szacunku w cyrkowe przedstawienie służące realizacji własnych celów politycznych" - oświadczył resort.

Według komunikatu strona ukraińska oczekuje od polskich organów należytej oceny prawnej zachowania posła Brauna, przywrócenia uszkodzonego pomnika oraz innych ukraińskich miejsc pamięci do należytego stanu. Zwrócono także uwagę, by podjąć działania, które będą miały na celu niedopuszczenie do podobnych incydentów w przyszłości.

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Grzegorz Braun z młotem przy ukraińskim pomniku. Jest reakcja strony ukraińskiej

Zamieszczone przez Grzegorza Brauna w czwartek wieczorem nagranie przedstawia lidera Konfederacji Korony Polskiej, jak również drugiego mężczyznę, uderzającego w pomnik ciężkim narzędziem, wyrządzając widoczne szkody. - Ta rzecz powinna była być pierwszego dnia po wykryciu tej, notabene, anonimowej samowolki, rozwiązana przez służby - mówi w zamieszczonym filmie europoseł.

- Ten obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, powinien być usunięty profesjonalnymi narzędziami, które natychmiast powinny być tutaj sprowadzone po udokumentowaniu przestępstwa pochwalania nazizmu i banderyzmu - dodaje Braun.

Polityk wskazał, że podczas dożynek, które odbyły się w pobliskiej miejscowości, usłyszał od jej mieszkańców, że "Polacy się boją". - Sugestia z mojej strony, że zadziałać mogłaby na przykład Ochotnicza Straż Pożarna, natychmiast spotkała się z bardzo rzeczową, zdroworozsądkową odpowiedzią, że cytuję: 'obawialiby się, że ich podpalą' - mówił lider Konfederacji Korony Polskiej.

Braun zamieścił film, niszczy na nim pomnik UPA. Jest ruch prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Zamościu informowała wcześniej, że bada okoliczności zniszczenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok. Śledczy zabezpieczyli m.in. film, na którym Braun uderza w pomnik.

Jak informuje PAP prok. Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu postępowanie przygotowawcze dotyczy znieważenia grupy narodowości ukraińskiej poprzez uszkodzenie miejsca spoczynku osób poległych w walce z funkcjonariuszami NKWD.

Jak ustalono, w ostatnią niedzielę nieznani sprawcy "z powodu przynależności narodowej poległych osób" zniszczyli herb i napisy wyryte na monumencie w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Za te czyny grozi do pięciu lat więzienia.

Prokurator Kawalec zapytany przez o film powiedział, że śledczy zabezpieczyli nagranie dokumentujące to zdarzenie i przesłuchali świadków. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie, która poszukuje sprawców i ustala, czy doszło do przestępstwa.

Rzecznik dodał ponadto, że nikomu nie postawiono zarzutów. Nie wykluczył, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to zostanie wdrożona procedura uchylenia immunitetu.



