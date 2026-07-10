Braun odsłonił tablicę w Jedwabnem. Obchody 85. rocznicy zbrodni
Trwają obchody 85. rocznicy pogromu w Jedwabnem organizowane przez warszawską Gminę Wyznaniową Żydowską. Przy okazji rocznicy spotkanie ze swoimi sympatykami zorganizował Grzegorz Braun. Polityk odsłonił pamiątkową tablicę przy krzyżu, na której zapisano wezwanie do modlitwy za ofiary "dwóch zbrodniczych totalitaryzmów".
W skrócie
- Warszawska Gmina Wyznaniowa Żydowska zorganizowała modlitwę za ofiary pogromu w Jedwabnem przy pomniku upamiętniającym zmarłych, z udziałem naczelnego rabina Polski.
- Grzegorz Braun wraz ze swoimi zwolennikami przeprowadził oddzielne uroczystości, odsłonił tablicę pod krzyżem i zapowiedział debatę oraz projekcję filmu dotyczącego wydarzeń z 1941 roku.
- Środowiska prawicowe organizują spotkania w opozycji do oficjalnych obchodów i prezentują tablice kwestionujące udział Polaków w zbrodni w Jedwabnem.
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W Jedwabnem w piątek przed południem rozpoczęły się uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów. Warszawska Gmina Wyznaniowa Żydowska jak co roku zorganizowała modlitwę za zmarłych przy pomniku upamiętniającym ofiary. Obecni są m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
- Jesteśmy tutaj, by modlić się, jesteśmy tutaj, by żałować. Najważniejsze jest to, że robimy to razem - powiedział Schudrich.
Część główna z modlitwami została zakończona kilka minut przed godz. 12. Rabin zezwolił następnie na złożenie kwiatów, świeczek i kamyków w celu oddania czci ofiarom.
Grzegorz Braun wraz z przedstawicielami skrajnie prawicowych środowisk uczestniczą we własnych obchodach rocznicy zbrodni w Jedwabnem. Pojawiły się podobne do ubiegłorocznych transparenty. Spotkanie rozpoczęto o godz. 11.
Braun w Jedwabnem. Konfederacja Korony Polskiej chce wznowienia ekshumacji
Przy krzyżu, znajdującym się w pobliżu pomnika upamiętniającego ofiary pogromu, została przez Brauna odsłonięta tablica. Zapisano na niej wezwanie do modlitwy za ofiary "niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu".
Konfederacja Korony Polskiej zapowiedziała, że od godz. 12.00 trwać będzie debata "Co dziś wiemy o tym, co się tu wydarzyło w lipcu 1941 roku?" z udziałem Brauna. Z kolei o godz. 16.00 odbędzie się projekcja filmu "Jedwabne. Historia prawdziwa".
Sympatycy Brauna domagają się wznowienia ekshumacji w miejscu tragedii. Prace ekshumacyjne rozpoczęto i zakończono w 2001 roku na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego Lecha Kaczyńskiego, który postanowił uszanować protesty społeczności żydowskiej.
85. rocznica zbrodni w Jedwabnem
W piątek przypada 85. rocznica pogromu w Jedwabnem. 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem na Podlasiu grupa miejscowej polskiej ludności cywilnej, z inspiracji okupujących kraj Niemców, zamordowała co najmniej 340 Żydów. Około 300 z nich zostało spalonych żywcem w stodole.
Pod koniec lat 40. polski sąd prowadził sprawę 22 mieszkańców Jedwabnego i okolic. Oprócz jednego z sądzonych osoby skazano ostatecznie nie za morderstwo, a za udział w spędzeniu Żydów na rynek, skąd przeprowadzono ich do stodoły.
Na początku lat 2000. śledztwo w sprawie prowadził Instytut Pamięci Narodowej, który potwierdził, że rola Polaków w tej zbrodni była "decydująca", ale zainspirowana przez Niemcy. IPN nie przedstawił nikomu zarzutów, argumentując, że żyjący sprawcy zostali już skazani.
Rocznica pogromu w Jedwabnem. Sprzeciw prawicowych środowisk
Środowiska prawicowe organizują spotkania w kontrze do uroczystych obchodów rocznicy pogromu w Jedwabnem. Przekonują, że była to zbrodnia niemiecka.
Grzegorz Braun wraz ze swoimi zwolennikami zakłócili także ubiegłoroczne uroczystości związane z rocznicą zbrodni. Europoseł próbował m.in. zablokować wyjazd samochodów z uczestnikami uroczystości, w tym busa z rabinem Schudrichem.
W lipcu 2025 roku, w bliskim sąsiedztwie pomnika upamiętniającego ofiary pogromu, środowiska skrajnie prawicowe ustawiły swój "Pomnik Prawdy o zbrodni w Jedwabnem". Na tablicach zamieszczono długie rozprawy podważające udział Polaków we wspomnianym mordzie.