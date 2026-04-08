W skrócie W najnowszym sondażu OGB dla Stan 360 Koalicja Obywatelska uzyskała 37,99 proc. poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 29,77 proc., a Konfederacja 11,42 proc.

Do Sejmu, według wyników badania, weszłyby KO, PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, natomiast Nowa Lewica, Partia Razem, PSL i Polska 2050 znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

KO mogłaby liczyć na 209 mandatów, PiS na 159, Konfederacja na 47, a KKP na 45; badanie przeprowadzono metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

W najnowszym sondażu, przygotowanym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) dla portalu Stan 360 respondenci zostali zapytani, na kogo oddaliby głos w wyborach parlamentarnych.

Z badania wynika, że Koalicja Obywatelska może obecnie liczyć na poparcie 37,99 proc. Polaków (wzrost o 0,1 pkt proc.), a Prawo i Sprawiedliwość na 29,77 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Nowy sondaż. KO, PiS i Konfederacja na podium

Na podium znalazłaby się też Konfederacja z poparciem na poziomie 11,42 proc. (spadek o 1,5 pkt proc.). Do Sejmu weszłaby też Konfederacja Korony Polskiej z 10 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast: Nowa Lewica (4,92 proc., spadek o 0,4 pkt proc.), Partia Razem (3,29 proc., wzrost o 1 pkt proc.), PSL (1,57 proc., spadek o 0,8 pkt proc.) i Polska 2050 (1,04 proc., spadek o 0,3 pkt proc.).

Oznacza to, że przy realizacji scenariusza przewidzianego w sondażu do Sejmu nie wszedłby żaden z obecnych koalicjantów ugrupowania premiera Donalda Tuska.

KO mogłaby wówczas liczyć na 209 mandatów w Sejmie, PiS - na 159 mandatów, Konfederacja na 47, a KKP - na 45.

Badania zostało przeprowadzone metodą CATI między 25 marca a 4 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

