Braun chce przechytrzyć Kaczyńskiego. "Ludzie żyją tam z dziada pradziada"

Łukasz Szpyrka

Łukasz Szpyrka

Po wyborach prezydenckich Konfederacja Korony Polskiej jest na fali wznoszącej. Tymczasem Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi, ale w Koronie nikt nie płacze. - To dla nas reklama - uśmiechają się działacze, którzy już spoglądają w kierunku wyborów w 2027 roku. Ich celem są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, a dziś niektóre badania dają Koronie nawet 10 proc. poparcia.

Grzegorz Braun podpisuje gaśnicę, z prawej Roman Fritz
Grzegorz Braun podpisuje gaśnicę, z prawej Roman FritzMichał DubielReporter

Stronnicy Grzegorza Brauna uśmiechają się, gdy słyszą, że o ich liderze znów jest głośno. Tym razem Parlament Europejski zdecydował, by uchylić mu immunitet poselski. W Konfederacji Korony Polskiej nikt nie robi z tego tragedii - kolejne zamieszanie wokół Brauna to bowiem kolejna okazja do zyskania punktów procentowych.

Dzieje się tak konsekwentnie od kilkunastu miesięcy. Odkąd Konfederacja zdecydowała, by rozstać się z Grzegorzem Braunem, kontrowersyjny polityk poszedł własną drogą, a od tego czasu Konfederacja Korony Polskiej rośnie. Tworzy coraz większą i sprawniejszą organizację. Motorem napędowym były wybory prezydenckie, w których Braun okazał się rewelacją, zdobywając milion głosów Polaków. Dla największych partii to był szok.

I jak to w polityce - apetyt rośnie w miarę jedzenia. Korona z wielką nadzieją spogląda na 2027 rok, kiedy to odbędą się kolejne wybory parlamentarne. Brauniści liczą, że nie tylko przekroczą próg wyborczy, ale będą siłą liczącą się w walce o koalicyjne układanki. Wskazują - zaznaczając, że nie wierzą sondażom - na coraz częstsze badania dające im ok. 10 proc. poparcia.

Tusk i Kaczyński zaczęli dostrzegać Brauna

Zagrożenie płynące z tej strony dostrzegają dwaj najważniejsi polscy politycy w XXI wieku. Donald Tusk deprecjonuje Koronę i zestawia ją w jednym szeregu z PiS i Konfederacją jako "jedno zło". Co jednak ważne - Tusk przestał ją pomijać. W swoim stylu ignoruje ją, a wręcz wyśmiewa Jarosław Kaczyński, mówiąc, że koalicja z Koroną jest kompletnie niemożliwa. Tyle tylko, że to ten drugi polityk ma w tym przypadku twardszy orzech do zgryzienia.

Wybory prezydenckie pokazały dobitnie, jak rozkładają się obecnie głosy. I o ile Sławomir Mentzen w zasadzie w całej Polsce mógł liczyć na podobne poparcie, lokując się zazwyczaj na trzeciej pozycji, tak w przypadku Brauna nie jest to tak oczywiste. Lider Korony w wielu miejscach w Polsce zajmował drugie miejsce, tuż za plecami Karola Nawrockiego, a przed Mentzenem i Rafałem Trzaskowskim. Co to były za miejsca? Ściana wschodnia na Podlasiu i Lubelszczyźnie, a szczególnie powiaty graniczące z Ukrainą. To też Bieszczady czy Podhale, a więc dotychczasowe mateczniki Prawa i Sprawiedliwości. W tych regionach wyniki Brauna musiały być szokiem dla Kaczyńskiego.

Zobacz również:

Parlament Europejski zgodził się na uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna
Polska

Immunitet Grzegorza Brauna. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

Marta Stępień
Marta Stępień

    Niespodzianką dla działaczy Korony nie było natomiast uchylenie immunitetu Brauna przez Parlament Europejski. - Uchylanie immunitetów, tak w polskim parlamencie, jak i unijnym, dotyczy wyłącznie posłów opozycyjnych. Jest używane jako narzędzie do zwalczania politycznych oponentów. Znając życiorys Grzegorza Brauna, nie sądzę, by uchylał się od kontaktów z wymiarem sprawiedliwości. To nie jest w jego stylu - mówi Interii Roman Fritz, poseł Konfederacji Korony Polskiej.

    Michał Gwadera, pełnomocnik Korony w okręgu kieleckim: - Grzegorz Braun nie uchyla się od odpowiedzialności. Nie będzie jak Zbigniew Ziobro, który w przeszłości wdrażał drakońskie kary i podkręcał przepisy, a teraz od nich ucieka. Braun nie ucieknie do Orbana, nie będzie się uchylał od ewentualnej kary. Jesteśmy formacją przestrzegającą prawa, jakiekolwiek by ono nie było. Nie zgadzamy się z wyrokami sędziów nominowanych czy to za PiS, czy za PO, ale nie będziemy się uchylać. Wierzymy, że w wolnej Polsce wyroki zostaną zweryfikowane, gdyby okazało się, że są niezgodne z faktami.

    Dlaczego PiS nie głosowało za uchyleniem immunitetu Braunowi?

    Immunitet Brauna został uchylony miażdżącą większością głosów. Przeciw było tylko 60 europosłów, a wśród nich parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Jak ich postawę odczytują działacze Korony?

    - Nie wiem, czy to jest gest polityczny polityków PiS, czy analiza merytoryczna. Per analogiam - w polskim Sejmie głosowaliśmy w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Zagłosowałem przeciwko, bo zawsze głosuję przeciwko odbieraniu immunitetów, bo immunitet jest stowarzyszony z mandatem posła. Inni doszukiwali się naszych umizgów do PiS. To nieprawda. W przypadku głosowania w PE być może było podobnie, ale nie chcę zgadywać - mówi nam poseł Fritz.

    Mocniejszy w ocenie jest natomiast Gwadera, który nie ma wątpliwości, że PiS "przymila" się do Korony.

    - PiS zaczyna szanować elektorat Konfederacji Korony Polskiej i te 10 proc. poparcia, które coraz częściej pojawia się w sondażach mainstreamowych. PiS zaczyna doceniać to społeczeństwo, bo to już grubo ponad milion osób, które chcą zagłosować na nasze środowisko. Przymilają się, bo przecież widzimy, że większy przepływ elektoratu mamy z PiS niż z Konfederacji. I oni pewnie też to wiedzą - mówi Gwadera.

    Korona karmi się głosami PiS. Buduje nowy matecznik

    Innymi słowy: Konfederacja Korony Polskiej karmi się dziś głosami Prawa i Sprawiedliwości, a nie Konfederacji. Może to być pewne zaskoczenie, bo dotąd środowisko Korony było niejako utożsamiane z Konfederacją, z którą do niedawna przecież tworzyło wyborczy sojusz.

    - Obydwie Konfederacje zyskały na rozstaniu, poszerzając swój potencjał. Nasza formacja ma jeszcze zapas, może jeszcze więcej tego miejsca zagospodarować i o to będziemy się starać - przekonuje Fritz.

    Jak opowiada nam natomiast Gwadera, wymowne sygnały płynęły od wyborców w ciągu ostatniego roku. Korona organizowała pokazy filmu "Gietrzwałd", które odbywały się w domach kultury, lokalnych kinach, w salkach parafialnych i innych miejscach. Frekwencja, jak przekonują działacze, była imponująca.

    Zobacz również:

    Wyniki najnowszego sondażu. Koalicja Obywatelska liderem, PiS z najgorszym wynikiem od lat
    Polska

    Pierwsza taka sytuacja w sondażu CBOS. Pojawiły się najnowsze wyniki

    Adrianna Rymaszewska
    Dorota Hilger
    Adrianna Rymaszewska, Dorota Hilger

      - Na nasze projekcje przychodzili ludzie w wieku 50 plus. Byli to głównie patrioci, katolicy, którzy są zawiedzeni Prawem i Sprawiedliwością. Zwierzali się nam, że dziś bliżej im do nas. Film obejrzało na żywo ponad 100 tys. osób i sytuacja się powtarzała w wielu miejscach. To o czymś świadczy - przekonuje Gwadera.

      Fritz: - Badań nie prowadzimy, ale mamy obserwacje. Przyrost poparcia, na razie sondażowego, bierze się z dwóch źródeł. Po pierwsze, są to zawiedzeni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy stracili zaufanie do PiS. Po drugie, są to ludzie, którzy w ogóle nie chodziliby na wybory, gdyby nie środowisko Grzegorza Brauna, bo nie widzą żadnej alternatywy.

      Jak Konfederacja i Korona walczą z KO i PiS

      Poseł Fritz przekonuje, że rządzące Polską od 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska zmęczyły ludzi, stąd wzrosty innych formacji. I, co istotne, większe zainteresowanie Koroną oraz Konfederacją. Polityk przekonuje, że nadchodzi zmiana pokoleniowa w polskiej polityce, a w nowym rozdaniu kluczową rolę będą pełnić właśnie Konfederacja oraz Korona.

      - Na PO i PiS głosują głównie ludzie starsi, a młodsi wybierają świeże alternatywy. Ci, którym było bliżej do PiS, wybierają nas, a ci, którym było bliżej do PO, wybierają Konfederację - uważa Fritz.

      Różnica między Konfederacją a Koroną ma być też taka, że formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena jest atrakcyjną opcją głównie dla młodych ludzi. Partia Brauna natomiast dla wszystkich grup wiekowych. - Wśród wyborców Konfederacji Korony Polskiej największą część stanowią wyborcy młodzi, ok. 40 proc. Nasz elektorat jest bardzo równo rozłożony, bo w dwóch kolejnych grupach to poparcie wynosi po 30 proc. W przeciwieństwie do PiS nasz elektorat jest więc bardziej perspektywiczny - przekonuje Fritz.

      Polityk nie ma też wątpliwości, że znakomite wyniki Brauna na wschodzie Polski nie są dziełem przypadku. To też jasny sygnał dla Kaczyńskiego i spółki, że na tym Korona się nie zatrzyma i będzie jeszcze bardziej stawiać na mocny przekaz właśnie w tym regionie Polski. Skąd natomiast tak dobre notowania na ścianie wschodniej?

      - Bo tam jest Polska od zawsze. Tam nie było wielkich przemian, repatriantów, zmian własnościowych. Ludzie mieszkają tam z dziada pradziada i wiedzą, na czym polega sens życia. Nie dają się omamić lewicowym propozycjom, którym ulegają ludzie przesiedlani, bez stałego punktu odniesienia. Rejony przywiązane do tradycyjnych wartości, własności i wolności to domena ugrupowań prawicowych - uważa Fritz.

      Tymczasem uchylenie immunitetu Braunowi to kolejny moment, gdy o tym polityku robi się głośno. W Koronie nikt z tego powodu nie płacze. Wręcz przeciwnie - każdą taką okazję środowisko to chce przekuć w sukces.

      Zobacz również:

      Kluczowa rola partii Brauna w nowym sondażu
      Polska

      Żadnego rządu bez partii Brauna? Zaskoczenie w nowym sondażu

      Agata Sucharska
      Agata Sucharska

        - Oczywiście, że to nam pomaga - uśmiecha się Gwadera. - To pewnego rodzaju reklama. Kiedy kogoś się non stop atakuje, to społeczeństwo polskie często reaguje w sposób odwrotny. Widzi, że coś tu nie gra, skoro dwie największe partie chcą nam tak dokuczyć, obrazić nas czy wręcz zniszczyć. Ludzie reagują w sposób odwrotny, zaczynają nam współczuć i sami szukają tej prawdy poza mediami głównego nurtu - przekonuje działacz Korony.

        - Nie ma to większego znaczenia, chociaż dla wielu wyborców sprawa uchylenia immunitetu może zostać odczytana jako kolejny atak na nas. Tego jest sporo - podkreśla poseł Fritz. - Drugi przejaw "duszenia nas" to brak zaproszeń do sześciu największych telewizji. Pomija się nas. Tylko nasi oponenci polityczni wpadli w klasyczną pułapkę. Kiedy jesteśmy w mediach, to jest źle, ale jeśli nas nie ma, to jeszcze gorzej dla nich. Nam poparcie, tak czy owak wzrasta, więc trafiamy z przekazem innymi metodami. To głównie internet i bezpośrednie spotkania. Inne formacje tego nie robią, bo wydaje im się, że są w mediach i to wystarczy. Mylą się - konkluduje poseł Fritz.

        Łukasz Szpyrka

        Zobacz również:

        Grzegorz Braun napisał list do Tomasza Siemoniaka (zdj. archiwalne)
        Polska

        Grzegorz Braun prosi ministra o ochronę. Oczekuje "niezwłocznych działań"

        Aleksandra Czurczak
        Aleksandra Czurczak
        "Gość Wydarzeń". Sikorski ostrzega Ukrainę: Unia Europejska wymaga uczciwościPolsat NewsPolsat News

        Najnowsze