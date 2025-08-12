Brat posła PiS na wolności. W areszcie spędził ponad rok

Anna Nicz

Anna Nicz

Ryszard Selin opuścił areszt tymczasowy - przekazał jego brat Jarosław Sellin. Mężczyzna spędził w zamknięciu niecałe 14 miesięcy. Postawiono mu zarzuty korupcji i powoływania się na wpływy, nie przygotowano jednak w jego sprawie aktu oskarżenia.

Ryszard Sellin, brat Jarosława Sellina (na zdj.) opuścił areszt
Ryszard Sellin, brat Jarosława Sellina (na zdj.) opuścił aresztMarysia ZawadaReporter

"Dziś mój brat Ryszard Sellin na mocy decyzji prokuratury, po prawie 14 miesiącach izolacji (418 dni i nocy!), opuścił areszt tymczasowy" - napisał w mediach społecznościowych Jarosław Sellin.

"Ponownie podkreślam, że ze swej strony jestem głęboko przekonany o niewinności mojego brata i uważam, że niezawisły sąd oczyści go z wszelkich zarzutów" - czytamy w oświadczeniu polityka PiS.

Dodał on także, że w Sejmie procedowane są ustawy reformujące Kodeks postępowania karnego, które "zmierzają do zakończenia tej patologii, jaką jest nadużywanie aresztu tymczasowego jako środka zapobiegawczego w śledztwie".

Zobacz również:

Jarosław Sellin
Polska

Polityk PiS apeluje do ministra sprawiedliwości. Chodzi o areszt dla brata

    "Popierają te propozycje wszystkie ugrupowania polityczne, bez żadnych podziałów. Skoro tak jest, dziwi upór prokuratury w ostatnich miesiącach, by środka tego - w przypadku mojego brata - tak mocno nadużywać" - czytamy.

    Ryszard Sellin zatrzymany przez CBA. To brat posła PiS

    O sprawie Ryszarda Sellina pisał na łamach Interii Dawid Serafin. W czerwcu 2024 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Sellina, a wraz z nim sześć innych osób.

    Wśród nich było troje inwestorów, którzy chcieli budować hotel w Międzyzdrojach oraz Maciej K.

    W lutym 2023 r. wojewódzki konserwator zabytków odmówił uzgodnienia projektu. Szansą na rozpoczęcie budowy było odwołanie się do generalnego konserwatora zabytków. Inwestorzy mieli spotkać się z Sellinem, który miał mieć znajomości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    Więcej o sprawie pod tym linkiem.

    Ryszard Sellin został oskarżony o płatną protekcję. Trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

    Ryszard Sellin wyszedł z aresztu

    Między czerwcem a sierpniem 2024 r. prokuratura zabezpieczyła m.in. ministerialną dokumentację oraz prywatną korespondencję. Jednak nie zdecydowała się na przesłuchanie kluczowej dla tej opowieści postaci - generalnego konserwatora zabytków, W czasie, którego dotyczy śledztwo, był nim Jarosław Sellin, brat Ryszarda.

    W sierpniu 2024 r., tuż przed zakończeniem tymczasowego aresztu, Ryszard Sellin usłyszał kolejne zarzuty. Chodziło o podejrzenie pomocy warszawskiemu mecenasowi w załatwieniu potrzebnych dokumentów w ministerstwie kultury.

    Zobacz również:

    Jarosław Sellin komentuje zatrzymanie Ryszarda S.
    Polska

    Oświadczenie Jarosława Sellina po zatrzymaniu brata. "Jestem zaskoczony"

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz

      Ostatecznie we wrześniu 2024 r. sąd przedłużył areszt o kolejne trzy miesiące, a w styczniu Sąd Rejonowy w Szczecinie ponownie wydłużył ten okres o trzy miesiące.

      Jak pisał reporter Interii, przez kolejne miesiące prokuratura nadal nie przesłuchała wspomnianego kluczowego świadka. Postawiono jednak kolejny zarzut.

      W ostatni piątek maja sąd ponownie przedłużył areszt, uznając, że wciąż nie przesłuchano kluczowego świadka. "Prokuratura, a za nią sąd, uważa, że dopóki nie zostaną przeprowadzone czynności, istnieje obawa matactwa" - pisał Dawid Serafin.

      Zobacz również:

      Mariusz Kamiński przebywa w areszcie w Radomiu
      Polska

      Nowe informacje w sprawie M. Kamińskiego. Poseł: Przebywa w celi szpitalnej

      Dawid Szczyrbowski
      Dawid Szczyrbowski
      Żurek w "Gościu Wydarzeń" o aferze wokół KPO: Nawet ten promil nie powinien się zdarzyćPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze