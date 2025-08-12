"Dziś mój brat Ryszard Sellin na mocy decyzji prokuratury, po prawie 14 miesiącach izolacji (418 dni i nocy!), opuścił areszt tymczasowy" - napisał w mediach społecznościowych Jarosław Sellin.

"Ponownie podkreślam, że ze swej strony jestem głęboko przekonany o niewinności mojego brata i uważam, że niezawisły sąd oczyści go z wszelkich zarzutów" - czytamy w oświadczeniu polityka PiS.

Dodał on także, że w Sejmie procedowane są ustawy reformujące Kodeks postępowania karnego, które "zmierzają do zakończenia tej patologii, jaką jest nadużywanie aresztu tymczasowego jako środka zapobiegawczego w śledztwie".

"Popierają te propozycje wszystkie ugrupowania polityczne, bez żadnych podziałów. Skoro tak jest, dziwi upór prokuratury w ostatnich miesiącach, by środka tego - w przypadku mojego brata - tak mocno nadużywać" - czytamy.

Ryszard Sellin zatrzymany przez CBA. To brat posła PiS

O sprawie Ryszarda Sellina pisał na łamach Interii Dawid Serafin. W czerwcu 2024 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Sellina, a wraz z nim sześć innych osób.

Wśród nich było troje inwestorów, którzy chcieli budować hotel w Międzyzdrojach oraz Maciej K.

W lutym 2023 r. wojewódzki konserwator zabytków odmówił uzgodnienia projektu. Szansą na rozpoczęcie budowy było odwołanie się do generalnego konserwatora zabytków. Inwestorzy mieli spotkać się z Sellinem, który miał mieć znajomości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o sprawie pod tym linkiem.

Ryszard Sellin został oskarżony o płatną protekcję. Trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Ryszard Sellin wyszedł z aresztu

Między czerwcem a sierpniem 2024 r. prokuratura zabezpieczyła m.in. ministerialną dokumentację oraz prywatną korespondencję. Jednak nie zdecydowała się na przesłuchanie kluczowej dla tej opowieści postaci - generalnego konserwatora zabytków, W czasie, którego dotyczy śledztwo, był nim Jarosław Sellin, brat Ryszarda.

W sierpniu 2024 r., tuż przed zakończeniem tymczasowego aresztu, Ryszard Sellin usłyszał kolejne zarzuty. Chodziło o podejrzenie pomocy warszawskiemu mecenasowi w załatwieniu potrzebnych dokumentów w ministerstwie kultury.

Ostatecznie we wrześniu 2024 r. sąd przedłużył areszt o kolejne trzy miesiące, a w styczniu Sąd Rejonowy w Szczecinie ponownie wydłużył ten okres o trzy miesiące.

Jak pisał reporter Interii, przez kolejne miesiące prokuratura nadal nie przesłuchała wspomnianego kluczowego świadka. Postawiono jednak kolejny zarzut.

W ostatni piątek maja sąd ponownie przedłużył areszt, uznając, że wciąż nie przesłuchano kluczowego świadka. "Prokuratura, a za nią sąd, uważa, że dopóki nie zostaną przeprowadzone czynności, istnieje obawa matactwa" - pisał Dawid Serafin.

