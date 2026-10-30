W skrócie Protestujący przecięli szlifierką łańcuch przy furtce Trybunału Konstytucyjnego, co pozwoliło Bogdanowi Święczkowskiemu na chwilowe wejście na teren obiektu.

Prezes TK Bogdan Święczkowski zaapelował do uczestników protestu o spokój i wycofanie się, uzasadniając decyzję troską o bezpieczeństwo zebranych osób.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył w TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów, w tym cztery dotyczące Bogdana Święczkowskiego i jeden Bartłomieja Sochańskiego.

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Łańcuch, który oplatał furtkę Trybunału Konstytucyjnego, protestujący przecięli szlifierką kątową. To umożliwiło niektórym osobom, w tym Bogdanowi Święczkowskiemu, dostanie się na teren TK.

Wcześniej prezes TK próbował wejść na teren TK, apelując do policjantów po drugiej stronie ogrodzenia, pokazywał m.in. swoją legitymację sędziowską.

Bogdan Święczkowski przed TK z legitymacją Radek Pietruszka PAP

Bogdan Święczkowski chciał wejść na teren TK. Łańcuch na bramie przecięty piłą

Ostatecznie Święczkowski nie dostał się do budynku. W zamian zwrócił się przez megafon do próbujących wejść za nim uczestników protestu i zaapelował o spokój oraz wycofanie się z terenu TK.

- Nie będziemy się tutaj bili z policją, wrócimy z panem prezydentem. Nie możemy stać się takimi zwierzętami jak ci ludzie - powiedział, po czym wrócił przed ogrodzenie.

Święczkowskiemu towarzyszyli m.in. posłowie PiS, w tym Piotr Gliński i Sebastian Kaleta. Gliński przekazał, że Święczkowski podjął decyzję o wycofaniu się "z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich zebranych osób".

Brama TK sforsowana. Łańcuch przecięto szlifierką Polsat News

Dodajmy, że furtka prowadząca do TK w dalszym ciągu pozostaje otwarta. Za nią na terenie Trybunału znajdują się policjanci. W pewnym momencie przeszedł przez furtkę i stanął przed policjantami m.in. były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Następnie Święczkowski wybrał się do Pałacu, gdzie zjawił się już także prezydent Karol Nawrocki. Ten zawrócił do Polski, lecąc do Senegalu.

Kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Żurek przekazał wnioski o uchylenie immunitetów

Spór o Trybunał Konstytucyjny toczy się od dłuższego czasu, a jego najnowsza odsłona ciągnie się od wyboru nowych sędziów. Prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od części z nich, więc zaprzysiężenia dokonano w Sejmie.

Tak było między innymi w przypadku ostatniego wybranego przez parlament sędziego, czyli Macieja Berka. Dotychczasowy prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszczał jego oraz innych sędziów do pracy.

W piątek najstarsza stażem sędzia Anna Korwin-Piotrowska zdecydowała o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że przekazał do Trybunału Konstytucyjnego pięć wniosków o uchylenie immunitetu: cztery dotyczą Bogdana Świeczkowskiego, a piąty Bartłomieja Sochańskiego.

"Od kilku miesięcy obserwujemy sytuację niespotykaną w demokratycznym państwie prawa, polegające na tym, że legalnie wybrani sędziowie Trybunału nie mogą objąć swoich funkcji" - podkreślił Waldemar Żurek podczas briefingu prasowego.



