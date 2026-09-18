Brak zgody na areszt dla Wojciecha Króla. Jest decyzja sądu

W skrócie Sąd odrzucił wniosek Prokuratury Europejskiej o tymczasowy areszt dla Wojciecha Króla.

Wojciech Król usłyszał cztery zarzuty, w tym dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych, którym zaprzecza.

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła, a wcześniej uchylił mu immunitet.

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W piątek wieczorem poseł opuścił Sąd Rejonowy Katowice-Wschód z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

- Jestem bardzo zmęczony. Cieszę się, że sąd zdecydował, że wniosek prokuratury nie zasługuje na uwzględnienie - powiedział dziennikarzom Król.

Sąd nie zgadza się na areszt dla Wojciecha Króla

O tym, że prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Katowice Wschód wniosek o aresztowanie Wojciecha Króla informowała jego obrończyni mec. Marta Smołka. Zabrała też głos po tym, jak jej klient opuścił budynek sądu.

- Sąd nie poparł wniosku prokuratury w tym zakresie, w którym twierdziła ona, że istnieją przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania. Sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym, z czym oczywiście się w pełni zgadzamy - mówiła.

Śledczy wskazują, że poseł KO miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców, czemu polityk wielokrotnie zaprzeczał.

Według śledczych wśród korzyści, które miał przyjąć Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazdy zagraniczne.

Poseł odparł podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, że w Tajlandii nigdy nie był. Zapewniał też, że samochód pożyczył "od swojego przyjaciela" na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.

W sumie Prokuratura Europejska postawiła politykowi cztery zarzuty: dwa w piątek, a dwa poprzednim razem, kiedy Sejm uchylił jego immunitet. Mec. Smołka oceniła, że te zarzuty nie mają nic wspólnego ze sprawą oszustw i korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.

Poseł KO na świeczniku. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i areszt

W czwartek Sejm uchylił immunitet Królowi oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokuratura Europejska dwukrotnie wnioskowała w tej sprawie. Za pierwszym razem - w lipcu - Sejm zgodził się jedynie na uchylenie immunitetu politykowi.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. We wrześniu zawieszono go w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej; wtedy też przestał być jego wiceprzewodniczącym.



