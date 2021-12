Grudzień to czas intensywnych przygotowań do świąt. Towarzyszą temu m.in. zakupy.

Policja opublikowała zasady, którymi należy kierować się, by nie paść ofiarą przestępstwa.

· weryfikuj sprzedawcę/usługodawcę w niezależnych źródłach informacji, szczególną uwagę poświęć na analizę negatywnych opinii, gdyż te mogą być bardziej miarodajnym źródłem informacji niż pozytywne opinie na temat tego sprzedawcy/usługodawcy;

· czytaj uważnie regulamin sprzedawcy/usługodawcy oraz sprawdzaj, czy zostały podane jego dane kontaktowe, czy adres istnieje i czy jest widoczny na mapach internetowych;

Reklama

· przekazuj tylko te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia płatności i dostawy towaru lub usługi;

· obserwuj czy podczas przeprowadzania transakcji nie pojawia się błąd płatności, a w następnym kroku pojawia się inny link do jej ponowienia, który będzie linkiem do podstawionej przez oszustów strony integratora płatności służącej do wyłudzenia danych poufnych;

· wybieraj platformę e-commerce lub dostawcę usługi płatniczej, który zaoferuje Ci ochronę, w przypadku, kiedy towar lub usługa nie zostanie dostarczona lub jakość jego będzie odbiegała od zadeklarowanej w ofercie;

· nie zgadzaj się na inny kontakt do płatności niż ten oficjalny dostarczony przez integratora płatności (np. nie płać poza platformą do e-handlu przelewem na nr podany w wiadomości SMS lub w czacie);

· uważnie czytaj wiadomości otrzymywane z banku za pośrednictwem komunikatów SMS lub aplikacji mobilnej;

· nie instaluj dodatkowego oprogramowania, które jest rzekomo wymagane z uwagi na tzw. bezpieczeństwo płatności lub które umożliwi udzielenie Ci zdalnego wsparcia;

· nie klikaj na linki przesłane w niespodziewanych wiadomościach e-mail lub SMS-ach;

· jeśli zauważysz zmiany w wyglądzie strony internetowej swojego banku lub niestandardowe zachowania wstrzymaj realizację dyspozycji i niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem za pośrednictwem infolinii;

· czytaj ostrzeżenia przekazywane przez banki, Policję i FinCERT.pl - BCC ZBP.

Ostrzeżenie przed fałszywymi inwestycjami

Mundurowi przestrzegają również przed oszustami tworzącymi przestępcze platformy inwestycyjne i zachęcającymi do korzystania z nich poprzez kradzież tożsamości celebrytów, sportowców czy polityków.