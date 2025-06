W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało . To święto, w którym pogoda odgrywa ważną rolę. Wiele wskazuje na to, że w tym roku procesje przebiegną w mokrej , a miejscami nawet w burzowej atmosferze - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pozostała część długiego weekendu również nie całkiem spokojna.

W czwartek temperatury będą zbliżone do panujących obecnie i wyniosą od 16 stopni na Wybrzeżu, około 21 st. C w centrum i na zachodzie do 24 stopni Celsjusza na południu Polski.

Pogoda będzie dość wymagająca również z powodu silniejszych podmuchów wiatru. Nad morzem osiągną one do 75 km/h, a na północnym wschodzie do 70 km/h. Wysoko w Tatrach możliwe będą porywy do 80 km/h.