Bosak odpowiada na propozycję Czarnka. "Nie traćcie czasu"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Nasze partie różnią się na tyle mocno, że powinny mieć osobnych kandydatów - stwierdził Krzysztof Bosak odpowiadając na propozycję Przemysława Czarnka, by Konfederacja i PiS wystawiły wspólnego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa.

Krzysztof Bosak i Przemysław Czarnek w garniturach, każdy na innym tle: biało-czerwonym i z zielenią.
Krzysztof Bosak odrzucił propozycję Przemysława Czarnka ws. wyborów w KrakowieMichal Janek/REPORTER/Michal ZebrowskiEast News

W skrócie

  • Krzysztof Bosak ocenił, że Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość różnią się zbyt mocno, aby wystawić wspólnego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa.
  • Lider Konfederacji odniósł się krytycznie do propozycji Przemysława Czarnka dotyczącej jedności na prawicy i wystawienia jednego kandydata.
  • W wyniku referendum Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa, a miastem tymczasowo zarządza komisarz wyznaczony przez Donalda Tuska.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Krzysztof Bosak w krytyczny sposób odniósł się do propozycji Czarnka, który w piątek zaproponował, by PiS i Konfederacja wystawiły wspólnego kandydata w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa.

"Po pierwsze z obserwacji mediów wiesz, że na dziś zaplanowana była prezentacja kandydata Konfederacji. Po drugie z doświadczenia wiesz, że takich rzeczy nie załatwia się przez media i w ostatniej chwili. Po trzecie z partii wiesz, że macie problem z wyłonieniem kandydata i stąd te zagrywki o kimś 'ponad podziałami'" - napisał lider Konfederacji zwracając się do polityka PiS.

Podziel się opinią na temat odsłuchu artykułów w portalu Interia. Kliknij, aby przejść do ankiety.

Według Bosaka mówienie przez Czarnka o jedności na prawicy "zatruwa debatę, nasyca ją lepką atmosferą hipokryzji i przewrotności, jest po prostu złe". Polityk Konfederacji zarzucił również politykowi PiS, że wyraził on brak szacunku do niego i Sławomira Mentzena. "Nie wiem kto Ci to doradził, ale nie warto go słuchać" - stwuerdził.

Bosak reaguje na propozycję Czarnka. "Nie traćcie czasu"

Krzysztof Bosak jednoznacznie odmówił wystawienia wspólnego kandydata z Prawem i Sprawiedliwością w wyborach w Krakowie. W piątek Konfederacja poinformowała, że partię w krakowskich wyborach reprezentował będzie Bartosz Bocheńczak.

Zobacz również:

Bartosz Bocheńczak został kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa
Małopolskie

Wybory prezydenta Krakowa. Konfederacja wskazał swojego kandydata

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

"Uważam że nasze partie różnią się na tyle mocno, że jest najzupełniej naturalne, że powinny mieć osobnych kandydatów. Czas na mniejsze zło jest ewentualnie w drugiej turze" - stwierdził lider Konfederacji we wpisie na portalu X.

"Jeśli więc macie kogoś ciekawego to go wystawcie i niech ludzie decydują. Nie traćcie czasu i energii na takie zagrywki bo ta kampania będzie krótka" - dodał.

Czarnek proponuje Konfederacji sojusz przed wyborami w Krakowie

Prawo i Sprawiedliwość dotychczas nie przedstawiło swojego kandydata na prezydenta Krakowa. W piątek kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zwrócił się do liderów Konfederacji z propozycją połączenia sił w wyborach.

"Krzysztofie, Sławku - nie musimy zgadzać się we wszystkim. Wystarczy, że zgodzimy się w najważniejszym - Polska zasługuje na więcej niż rządy Donalda Tuska. Gdy prawica jest razem, Tusk przegrywa" - napisał w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Kto zostanie prezydentem Krakowa? Polacy wskazali w sondażu (zdj. ilustracyjne)
Małopolskie

Kto prezydentem Krakowa po Miszalskim? Pojawił się pierwszy taki sondaż

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

"Razem odwołaliśmy krakowskiego Tuska, razem też możemy doprowadzić do tego, żeby kolejny jego nominat nie wygrał w stolicy Małopolski. Dlatego nasza propozycja jest prosta - wspólny kandydat na ponowne wybory w Krakowie!" - dodał Czarnek.

Kraków. Aleksander Miszalski odwołany

W ubiegłą niedzielę w Krakowie odbyło się referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Za odwołaniem prezydenta zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko 3 631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc. Oznacza to, że osiągnięto wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne i Miszalski stracił stanowisko.

Z kolei frekwencja w głosowaniu dotyczącym odwołania Rady Miasta wyniosła 29,97 proc., co oznacza, że nie przekroczyła ustawowego progu, dlatego też referendum w tej sprawie uznane zostało za nieważne.

Do czasu wyborów miastem zarządzać będzie komisarz. Premier Donald Tusk mianował na to stanowisko Stanisława Kracika - jednego z zastępców Aleksandra Miszalskiego.

Zobacz również:

Prezydent Radomia Radosław Witkowski
Mazowieckie

Prezydent kolejnego miasta może zostać odwołany. Ruszyła zbiórka podpisów

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


Umowy podpisane w ramach SAFE. "Udało się więcej, niż zakładaliśmy"Polsat NewsPolsat News

Najnowsze