Marta Kurzyńska, Interia: Co pana zdaniem robi w tej chwili największe wrażenie na wyborcach: Trybunał Konstytucyjny, afera Zondacrypto, CPN i podatek od nadmiarowych zysków czy może bezpieczeństwo?

Krzysztof Bosak, lider Konfederacji: - Moim zdaniem na większości wyborców nic nie robi wrażenia. Ludzie są zmęczeni inflacją, kolejnymi aferami, jednoczesnym straszeniem wojną i sabotażem, brakiem wyraźnego i zdecydowanego działania w obszarze bezpieczeństwa oraz nadmiarem propagandy i hipokryzji. Nie jestem przekonany, czy istnieje w tej chwili jeden temat lub linia sporu, która organizuje zainteresowanie i wyobraźnię wyborców.

Myśli pan, że nie ma realnego zagrożenia? Skoro mówi pan o straszeniu wojną.

- Zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Podobnie jak realne są akcje dywersyjne, sabotażowe i szpiegowskie, które prowadzą służby rosyjskie. Jedno drugiego nie wyklucza. Używanie frazeologii na temat wojny nie jest zarzutem samym w sobie. Zarzutem jest to, że politycy straszą bez pokrycia. Politycy koalicji rządzącej, na przykład premier, robią sugestie nie wiadomo czego, a jednocześnie nie podejmują adekwatnych działań przygotowujących Polskę do konfliktu i zagrożeń.

Jakie działania powinni podjąć?

- Pilne zmiany prawne ułatwiające produkcję zbrojeniową, zwiększenie konkurencji na rynku dostaw dla MON i służb cywilnych, uzupełnienie braków kadrowych i sprzętowych oraz zwiększenie budżetów służb i agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

- Potrzebne jest podniesienie zdolności technicznych, wyposażenie żołnierzy i funkcjonariuszy, a także skoordynowanie wydatków na obronę cywilną, zamiast bezplanowego przekazywania pieniędzy gminom bez ładu i składu.

- Należy wprowadzić nowoczesne systemy powiadamiania i alarmowania ludności, zakupić nowoczesną łączność radiową, doinwestować Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz przestawić służby i policję na koordynację pracy opartą na cyfrowych mapach. Wymagane jest doposażenie sił zbrojnych w drony i łączność satelitarną oraz uruchomienie nowoczesnych szkoleń na dużą skalę.

Jak pan odebrał informację, że wicepremier Kosiniak-Kamysz miał nie wiedzieć o raporcie od szefa CIA, o którym mówił premier?

- Mam wątpliwości czy taki raport w ogóle istnieje. Premier wprawdzie nie ma obowiązku dzielić się każdą informacją z szefem MON-u, ale uważam, że powinno istnieć wąskie grono osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w którym następuje koordynacja i wymiana informacji. Naturalne wydaje się, że w takim gronie powinien być minister koordynator ds. służb, szef MON, szef MSWiA oraz premier. Jeżeli nie wymieniają się kluczowymi informacjami, to coś jest nie tak.

Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków to jest remedium na kłopoty? A brak CPN-u to, jak mówią rządzący, wina prezydenta?

- Żaden nowy podatek nie rozwiąże kłopotów na rynku paliw ani kłopotów budżetowych. Proponowana ustawa ma zapewnić zastrzyk gotówki do budżetu i taki jest jej cel, a dorabiane do tego uzasadnienie jest fałszywe. Z paliwami nie ma prostego rozwiązania. Twierdzenie, że gdyby prezydent coś zrobił, nastąpiłaby znacząca zmiana sytuacji, jest nieprawdziwe.

Co mogłoby zastąpić podatek od nadmiarowych zysków?

- Rząd może w każdej chwili obniżyć opodatkowanie paliw, ale nie chce tego zrobić z braku pieniędzy w budżecie. Obwinianie prezydenta służy walce politycznej i stwarzaniu wrażenia, że rząd chce dobrze, a opozycja źle.

Mówienie o siłowym wejściu do TK to tylko retoryka polityków PiS czy coś może być na rzeczy?

- Jako polityk opozycji nie mam wiedzy o planach rządu. Mogę się domyślać, że mogą próbować siłowo przejąć TK, ale byłaby to katastrofa. Siłą można przejąć budynek czy komputery, ale nie autorytet instytucji. Do odbudowy autorytetu potrzebna jest dojrzałość polityczna, dialog i profesjonalizm.

Kto najbardziej zniszczył autorytet Trybunału Konstytucyjnego?

- Destrukcyjne spory polityczne wymagają dwóch stron. To kaskada błędów, złej woli, nadużyć, nagięć nieprecyzyjnej Konstytucji i anarchii narastającej od lat.

Komu sprawa Zondacrypto najbardziej odbije się czkawką? Kto pana zdaniem dokonał tu największych nadużyć?

- Nie wiem, bo nie znam materiałów prokuratury. Wydaje się, że z osób żyjących sporo na sumieniu ma pan Kral.

Rozmawiał pan z Przemysławem Wiplerem na temat Zondacrypto?

- Tak rozmawiałem.

Wyraził pan swoje zaniepokojenie tą sytuacją? Co panu odpowiedział?

- Stanowisko Przemysława Wiplera jest takie, że jego fundacja realizowała dopuszczalne przez prawo transakcje gospodarcze. Jako liderzy Konfederacji dowiedzieliśmy się o sprawie z mediów. Uważam, że nie należy łączyć pracy politycznej i legislacyjnej z taką działalnością gospodarczą.

Opadł już trochę kurz po nieudanej próbie zebrania podpisów w Krakowie?

- Media cały czas pytają o komentarze, ale myślę, że istotniejsza jest rywalizacja kandydatów mających szansę na zwycięstwo.

Dla was to nie jest ważna sprawa? Straciliście szansę na wypuszczenie balonu próbnego przed wyborami parlamentarnymi. Poza tym - tak zwyczajnie - wstyd tak nie uzbierać trzech tysięcy podpisów.

- Wyciągamy wnioski i przy kolejnych działaniach zapewnimy bardziej rygorystyczny nadzór. Przed nami rok wyborczy i jestem pewien, że w 2027 roku pokażemy skuteczność, a zapas zebranych podpisów oraz margines czasowy będą znacznie większe.

Tutaj zawiódł nadzór czy może zawiodła jedność? Bo mówi się o tym.

- Nie będę komentował tej sprawy. To są nasze wewnętrzne kwestie, które analizujemy po to, by wyeliminować ryzyko błędów na przyszłość.

Czy patrząc na to, że PiS jest w defensywie, nie zmieniacie zdania w sprawie paktu senackiego?

- Istotą porozumień wyborczych do Senatu jest możliwość zwycięstwa w konkretnych okręgach. Senat trzeba odebrać z rąk lewicy i jej koalicjantów dla ludzi o prawicowych poglądach. To, z kim się to odbędzie, jest wtórne.

To zwycięstwo da wam pójście z PiS-em?

- Nigdzie nie wybieram się z partiami, z którymi rywalizuję. Zamierzamy wygrywać z takimi ugrupowaniami jak PiS. Błędem jest utożsamianie taktycznego sojuszu w okręgach senackich ze współpracą polityczną. Pani stawia pytanie dotyczące sojuszy partyjnych, tymczasem partie nie muszą brać udziału w porozumieniu dotyczącym Senatu.

- Żeby wygrać, trzeba wystawić stu dobrych kandydatów, którzy nie muszą należeć do żadnej partyjnej struktury ani reprezentować istniejących komitetów partyjnych. Łączenie tego z porozumieniem partyjnym jest niepotrzebne.

Ale będziecie musieli usiąść do stołu i ustalić sobie te nazwiska. Więc w tym kontekście będziecie musieli współpracować.

- Poradzimy sobie z tym, mamy doświadczenie w negocjacjach. Współpraca partii nie jest potrzebna - potrzebne są negocjacje i rejestracja kandydatów.

Czyli będą twarde negocjacje, a nie współpraca?

- W polityce nie ma innych negocjacji niż twarde. Gdy negocjacje się zakończą, każdy skupia się na swoim okręgu i ma proste zadanie: wygrać.

A w Sejmie gracie o to, żebyście to wy rozdawali karty, a nie PiS?

- Pracujemy na to, by pokazać, że nasza oferta programowa różni się od propozycji innych partii, w tym PiS. Jeśli ktoś chce politycznej zmiany, nowych twarzy, nowej energii i rozsądku politycznego, to Konfederacja jest bardzo dobrym wyborem.

Jesteście od lat w Sejmie, jaka to jest nowość?

- W polityce liczy się to, kto sprawuje władzę wykonawczą, a nie kto zasiada w ławach opozycyjnych. Zmiana polega na wejściu do aparatu władzy wykonawczej.

Dostaniecie wiatru w żagle po wygranej AfD?

- Nie ma żadnej korelacji między polską a niemiecką sceną polityczną.

A jak pan odbiera tę wygraną?

- Ze spokojem. AfD rośnie konsekwentnie od 15 lat w wyniku degrengolady niemieckiej klasy politycznej oraz załamania tamtejszego modelu społeczno-gospodarczego.

Premier mówi, że z wygranej AfD mogą się cieszyć tylko idioci albo zdrajcy, że tam są osoby, które mówią o rewizji granic, mające poglądy antypolskie.

- Ustawianie się w roli fana lub hejtera jakiejkolwiek zagranicznej partii jest bez sensu. Polscy politycy i dyplomaci muszą rozumieć złożoność scen politycznych za granicą. AfD wiąże się z pewnymi wyzwaniami, ale inne niemieckie partie, jak CDU, SPD czy FDP, niosą wyzwania wcale nie mniejsze.

A z jakimi wyzwaniami wiązałaby się AfD u władzy?

- Rzeczywisty charakter każdej partii ujawnia się dopiero w rządzeniu, a nie w propagandzie przedwyborczej. W sprawach sprzeciwu wobec masowej imigracji, klimatyzmu i euro federalizmu byłaby zgoda z poglądami dużej części Polaków. Z drugiej strony wyzwaniem i ryzykiem są obecne u części działaczy AfD resentymenty antypolskie oraz sentyment prorosyjski i chęć powrotu do zależności od rosyjskich surowców. Na to musimy bardzo uważać.

Rozmawiała Marta Kurzyńska



