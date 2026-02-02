W skrócie Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zajmują trzecie i czwarte miejsce w sondażach i mogą wejść do Sejmu po wyborach w 2027 roku.

Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej w ostatnich sondażach plasują się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu. Oba ugrupowania mają szansę wejść po wyborach w 2027 roku do Sejmu i zawiązać współpracę.

W poniedziałek rano na antenie Radia ZET Krzysztof Boska dostał pytanie, czy Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej połączą się. - Nie - odparł krótko.

Sojusz Konfederacji z Konfederacją Korony Polskiej? Bosak: Nie rozważamy tego

W dalszej części wywiadu temat ewentualnej współpracy prawicowych sił powrócił w pytaniu zadanym przez jednego z widzów.

- Nie rozważamy tego w tej chwili. Jesteśmy skupieni na swojej pracy. Podobnie z resztą, jak ludzie od Grzegorza Brauna. To nie jest kwestia obrażenia się. Moim zdaniem jest kwestia różnicy programowej i różnica wizji pracy politycznej - odparł wicemarszałek Sejmu.

Krzysztof Bosak zauważył, że warunkiem koniecznym do "zbudowania formacji, która ma reprezentować zdrową część polskiego narodu i dobrze rządzić Polską" jest "rezygnacji z flirtowania ze środowiskami wariackimi, agenturalnymi czy politycznej ekstremy".

Bosak nie zostawił suchej nitki na otoczeniu Brauna. "Budowanie na skandalu"

- W otoczeniu Grzegorza Brauna w ostatnim czasie pojawiał się jeden z byłych polityków, który przesiedział wiele miesięcy lub nawet lat w areszcie pod zarzutami szpiegostwa - argumentował przedstawiciel Konfederacji, mówiąc o Mateuszu Piskorskim.

- Mamy też tam innych ludzi, którzy również siedzieli w areszcie za wyjątkowo plugawy styl uczestniczenia w debacie politycznej - dodał Bosak i przyznał, że nie jest zaskoczony obecnością takich osób w otoczeniu Grzegorza Brauna.

- To jest metoda, budowanie na skandalu. Uważam, że ta metoda jest głęboko niekonserwatywna i też sprzeczna z podejściem katolickim - podkreślił wicemarszałek.

Braun był członkiem Konfederacji. Tak skończyła się współpraca z Bosakiem i Mentzenem

Grzegorz Braun przez kilka lat był politykiem Konfederacji. Z list tej formacji dostał się w 2024 roku do Parlamentu Europejskiego.

Polityk został jednak wykluczony z Konfederacji w styczniu 2025 roku po deklaracji startu w wyborach prezydenckich. Przypomnijmy, wcześniej oficjalnym kandydatem partii został Sławomir Mentzen.

