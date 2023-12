Borys Budka wygrał z Tomaszem Sakiewiczem. Wyrok jest prawomocny

W procesie chodziło o numer "GP", który ukazał się 10 listopada 2020 roku. Na okładce widać m.in. zdjęcia ówczesnego szefa PO Borysa Budki , prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego czy liderki Strajku Kobiet Marty Lempart . Kolaż zatytułowano "Oni roznieśli zarazę i śmierć", co nawiązywało do drugiej fali pandemii koronawirusa, która wówczas przybierała na sile.

W publikacji stwierdzono z kolei, że wymienione osoby zachęcały do udziału w protestach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, co miało - zdaniem autorów - przyczyniać się do zwiększania liczy zakażeń.