Pogoda od początku tygodnia jest bardzo spokojna, co zawdzięczaliśmy wyżowi Arno, który utrzymywał się na wschód od Polski. Teraz zastąpi go inny antycyklon - Borchert, który również zapewni nam złotą jesień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował prognozę pogody na czwartek.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia, otwiera się w nowym oknie

Słońce ogrzeje Polskę. Najbardziej na zachodzie

Dzięki nowemu wyżowi możemy się cieszyć łagodną, słoneczną aurą przez praktycznie cały dzień. Niebo niemal wszędzie będzie czyste, a jedynie na południowym zachodzie może się pojawić więcej chmur. Nie ma jednak mowy o żadnych opadach - wszędzie będzie sucho i pogodnie.

Rano utrudnieniem mogą być lokalne mgły, zwłaszcza na północnym wschodzie. Tam mogą one ograniczać widzialność do 300 metrów.

"Pierwszy dzień października przyniesie dużo słońca i wysoką jak na początek miesiąca temperaturę" - podkreślają synoptycy.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju. Tam termometry pokażą do 24-25 stopni Celsjusza. W centrum można liczyć na około 20 stopni, a najchłodniejszym rejonem będzie północny wschód oraz Hel, gdzie synoptycy prognozują maksymalnie 17 st. C.

Miejscami w czwartek na termometrach zobaczymy nawet 25 stopni Celsjusza. W najchłodniejszych rejonach będzie około 17 WXCharts materiał zewnętrzny

W przeciwieństwie do wcześniejszych dni, tym razem odczujemy mocniejsze porywy wiatru. Na terenach podgórskich Sudetów mogą one osiągać do 60 km/h. "Uwaga w górach! Wysoko w Sudetach początkowo porywy wiatru mogą osiągać nawet 110 km/h, po południu osłabną do około 70 km/h" - przestrzega IMGW w prognozie na czwartek.

Nowy wyż zapewni nam wysokie temperatury w ciągu dnia, jednak - tak jak poprzedni - sprawi, że noc będzie zdecydowanie chłodniejsza. Miejscami zrobi się mroźnie.

Dzień z pogodą bliską ideału. Noc z przymrozkiem

Dzięki temu, że w czwartek będzie słonecznie i bez opadów, pogoda przez cały dzień będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Możliwe jednak, że tam, gdzie mocniej powieje wiatr, warunki będą w tym czasie obojętne.

Przez cały dzień warunki będą korzystne, nie licząc okresów z mocniejszymi porywami wiatru IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca szybko się ochłodzi. Noc z czwartku na piątek szczególnie chłodna będzie na wschodzie i lokalnie w centrum, gdzie temperatury spadną do 3-4 stopni.

Najzimniej jednak będzie w dolinach: w karpackich będzie od 1 do 3 st. C, zaś w rejonie Bieszczad w obniżeniach terenu trzeba się liczyć z lokalnymi przymrozkami dochodzącymi do około -2 stopni Celsjusza.

-----