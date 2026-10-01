Borchert przejmuje kontrolę nad pogodą. Noc miejscami na minusie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wcześniej Arno, teraz Borchert - jeden wyż zastąpił drugi, ale skutek dla nas będzie ten sam. Kolejny dzień będzie przyjemny, słoneczny i ciepły, zwłaszcza na południowym zachodzie. Miejscami zacznie jednak mocno wiać, a po zachodzie słońca lokalnie trzeba będzie uważać na przymrozki.

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Dużo słońca i żadnych opadów deszczu - taka pogoda w czwartek utrzyma się w całym kraju. W nocy będzie chłodno
Pogoda w czwartek będzie przyjemna i słoneczna w całym kraju. Stanie się tak za sprawą wyżu Borchert, który zastąpił ArnoCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Pogoda od początku tygodnia jest bardzo spokojna, co zawdzięczaliśmy wyżowi Arno, który utrzymywał się na wschód od Polski. Teraz zastąpi go inny antycyklon - Borchert, który również zapewni nam złotą jesień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował prognozę pogody na czwartek.

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Słońce ogrzeje Polskę. Najbardziej na zachodzie

Dzięki nowemu wyżowi możemy się cieszyć łagodną, słoneczną aurą przez praktycznie cały dzień. Niebo niemal wszędzie będzie czyste, a jedynie na południowym zachodzie może się pojawić więcej chmur. Nie ma jednak mowy o żadnych opadach - wszędzie będzie sucho i pogodnie.

Rano utrudnieniem mogą być lokalne mgły, zwłaszcza na północnym wschodzie. Tam mogą one ograniczać widzialność do 300 metrów.

"Pierwszy dzień października przyniesie dużo słońca i wysoką jak na początek miesiąca temperaturę" - podkreślają synoptycy.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju. Tam termometry pokażą do 24-25 stopni Celsjusza. W centrum można liczyć na około 20 stopni, a najchłodniejszym rejonem będzie północny wschód oraz Hel, gdzie synoptycy prognozują maksymalnie 17 st. C.

Mapa anomalii temperatury dla Polski i krajów ościennych z wyraźnymi różnicami kolorystycznymi, ukazująca znacznie podwyższone temperatury na zachodzie i południu kraju.
Miejscami w czwartek na termometrach zobaczymy nawet 25 stopni Celsjusza. W najchłodniejszych rejonach będzie około 17WXChartsmateriał zewnętrzny

W przeciwieństwie do wcześniejszych dni, tym razem odczujemy mocniejsze porywy wiatru. Na terenach podgórskich Sudetów mogą one osiągać do 60 km/h. "Uwaga w górach! Wysoko w Sudetach początkowo porywy wiatru mogą osiągać nawet 110 km/h, po południu osłabną do około 70 km/h" - przestrzega IMGW w prognozie na czwartek.

Nowy wyż zapewni nam wysokie temperatury w ciągu dnia, jednak - tak jak poprzedni - sprawi, że noc będzie zdecydowanie chłodniejsza. Miejscami zrobi się mroźnie.

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Dzień z pogodą bliską ideału. Noc z przymrozkiem

Dzięki temu, że w czwartek będzie słonecznie i bez opadów, pogoda przez cały dzień będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Możliwe jednak, że tam, gdzie mocniej powieje wiatr, warunki będą w tym czasie obojętne.

Mapa Polski z podziałem na województwa, niemal cała powierzchnia kraju oznaczona kolorem jasnozielonym wskazującym na korzystne warunki biocenotyczne, południowe obrzeża kraju wyróżnione kolorem szarym jako obszary górskie nieujęte w prognozie.
Przez cały dzień warunki będą korzystne, nie licząc okresów z mocniejszymi porywami wiatruIMGWmateriał zewnętrzny

Po zachodzie słońca szybko się ochłodzi. Noc z czwartku na piątek szczególnie chłodna będzie na wschodzie i lokalnie w centrum, gdzie temperatury spadną do 3-4 stopni.

Najzimniej jednak będzie w dolinach: w karpackich będzie od 1 do 3 st. C, zaś w rejonie Bieszczad w obniżeniach terenu trzeba się liczyć z lokalnymi przymrozkami dochodzącymi do około -2 stopni Celsjusza.

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