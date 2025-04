Podlaski Bon Turystyczny to odpowiedź samorządu województwa podlaskiego na wyzwania branży turystycznej. Elektroniczne vouchery o wartości od 200 do 400 zł wspierają pobyty w regionie, zachęcając turystów do odkrywania Podlasia. Po sukcesie pierwszej tury, która zakończyła się w rekordowym czasie, druga tura startuje od czerwca 2025 roku z budżetem 1,65 mln zł.