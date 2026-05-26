Bon senioralny 2026. Co to takiego i komu przysługuje?

Bon senioralny ma w założeniu wspomóc seniorów mających trudności w codziennym funkcjonowaniu. Ważnym kryterium, jeśli chodzi o przyznanie świadczenia, jest wiek.

Początkowo bon miał obejmować osoby po 75. roku życia, jednak wskutek przyjętych na początku maja zmian, wiek ten został obniżony do 65 lat.

Innym warunkiem, który trzeba spełnić, by otrzymać bon senioralny, jest zmieszczenie się w kryterium dochodowym. Zgodnie z treścią projektu, średni miesięczny dochód (z ostatnich trzech miesięcy) seniora ubiegającego się o świadczenie nie mógłby przekroczyć 3410 zł. Co jednak istotne, ustawa zakłada późniejszą waloryzację tego limitu.

Senior ubiegający się o świadczenie będzie mógł zostać poddany wywiadowi środowiskowemu, który potwierdzi faktyczną potrzebę pomocy.

Jaka wysokość bonu senioralnego i na co będzie można go wykorzystać?

Jak czytamy w projekcie, usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego mają objąć zaspokajanie podstawowych potrzeb codziennego życia seniora.

Mowa tutaj o pomocy w wykonywaniu codziennych czynności (np. przygotowywaniu posiłków czy utrzymywaniu porządku), wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opiece higieniczno-pielęgnacyjnej czy zapewnieniu kontaktów z otoczeniem (na przykład poprzez aktywizację intelektualną).

Bon senioralny nie będzie dodatkowym świadczeniem przekazywanym seniorom na konto. Wsparcie będzie realizowane przez gminę, która sfinansuje konkretne usługi. Jak czytamy w projekcie, szczegółowy sposób przyznawania bonu senioralnego i jego realizacji zostanie określony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Kiedy ma wystartować bon senioralny?

Bon senioralny może wystartować w trzecim kwartale 2026 roku, prawdopodobnie we wrześniu. Co ciekawe, projekt zakłada, że świadczenie będzie realizowane w trzech etapach.

W 2026 roku na jego realizację ma zostać przeznaczone 100 mln zł, w 2027 roku 400 mln zł, a w 2028 roku 500 mln zł. W pierwszej kolejności program ma objąć te gminy, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów.

Co ważne - w niektórych przypadkach senior nie otrzyma bonu senioralnego. Dotyczy to sytuacji, w której dana osoba ma ustalone prawo do zasiłku pielęgnacyjnego bądź korzysta ze świadczenia wspierającego lub wymienionych w projekcie form wsparcia (na przykład całodobowej opieki w domu pomocy społecznej czy zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub instytucjonalnej opieki dziennej).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna





