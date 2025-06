Posłanka mówiła o ponownym przeliczaniu głosów, apelując o szacunek do wyborców i wskazując na własny protest wyborczy.

Klaudia Jachira została zapytana, czy posłowie Koalicji Obywatelskiej wezmę udział w zaplanowanym na 6 sierpnia zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta. - To chyba indywidualna decyzja każdego z nas. Nie wiem jeszcze, czy będę - odparła.

Stwierdziła również, że obecność na Zgromadzeniu Narodowym nie jest obowiązkowa. - Jest to bardziej uroczysta formuła, po prostu symboliczna - dodała.

- Już się nie da go bardziej powiększyć. Były ustawy naprawcze, ustawa incydentalna i można było temu zapobiec - odparła Jachira, twierdząc, że ewentualnym wątpliwościom prawnym winny jest ustępujący prezydent Andrzej Duda .

Ponowne przeliczanie głosów. "To nie teoria spiskowa"

W trakcie rozmowy z posłanką KO poruszono również temat protestów wyborczych składanych do Sądu Najwyższego i decyzjach o ponownym przeliczaniu głosów w niektórych komisjach wyborczych, w których miało dochodzić do nieprawidłowości, w tym również błędnego przypisywania głosów kandydatom. Posłowie PiS krytykują te wnioski, twierdząc, że jest to szukanie teorii spiskowych.