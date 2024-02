Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński deklarowali w wywiadach, że partia oraz oni sami nie podjęli decyzji co do swojego startu do Parlamentu Europejskiego .

Sondaż. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński europosłami?

79 proc. badanych w sondażu uważa, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie powinni startować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Co piąty jest przeciwnego zdania.

- Tak duży odsetek niechętnych obu politykom oznacza, że Polacy mają bardzo dobrze rozwinięty instynkt samozachowawczy. Panowie Wąsik i Kamiński nie mają jednoznacznie określonego statusu w administracji publicznej, a z drugiej strony nie wiadomo, co mogli by wnieść do Parlamentu Europejskiego, jakie mają do tego kompetencje. Na pewno nie wnieśliby nic pozytywnego, więc mogą to być zmarnowane głosy - ocenił w rozmowie z tabloidem politolog prof. Kazimierz Kik.