Do Sejmu wystartuje Bogusław Wołoszański , dziennikarz zajmujący się tematyką historyczną, autor nadawanego w TVP1 cyklu "Sensacje XX wieku" w latach 1983-2005 i w 2015 roku. Kandydatką KO będzie również Hanna Gill-Piątek , obecnie posłanka niezależna, która do izby niższej dostała się z list Lewicy, a następnie zmieniła barwy na Polskę 2050.

Donald Tusk: Wzięliśmy na siebie wielkie zadanie

Zdaniem Tuska "w Polsce naprawdę może być znowu tak, jak sobie kiedyś dawno temu marzyliśmy". - Kiedy marzyliśmy o niepodległości, o wolności człowieka, kiedy to wywalczyliśmy i znowu musimy o tym marzyć. Ale my nie jesteśmy wyłącznie od marzeń. To, co nas dzisiaj tutaj połączyło, to nie tylko te nasze marzenia, ale determinacja, siła, sprawczość i gotowość do wygrania - mówił Tusk.