W skrócie Zbigniew Bogucki uważa, że działania służb w sprawie Zondacrypto dowodzą możliwości skutecznego ścigania przestępstw kryptowalutowych także bez dedykowanej ustawy.

Szef Kancelarii Prezydenta RP skrytykował opóźnienie wszczęcia śledztwa w sprawie Zondacrypto oraz wcześniejsze umorzenia tego typu spraw przez prokuraturę.

Według informacji ministerstwa oraz mediów, Roman Ż. został zatrzymany w związku z działalnością Zondacrypto, a przeszukania i zabezpieczenia wykonano na polecenie prokuratora.

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W obszernym wpisie Zbigniew Bogucki odniósł się do wcześniejszej publikacji Waldemara Żurka. Minister sprawiedliwości przekazał w niej, że w śledztwie dotyczącym ZondaCrypto zatrzymana została kolejna osoba - Roman Ż. "Przeprowadzono przeszukania, a także zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto" - wymieniał minister.

"Niesłychane, tymi działaniami pan Waldemar Żurek i ta ekipa rządowa twardo potwierdzają, że miałem pełną rację kiedy 5 grudnia 2025 r. mówiłem im w Sejmie, że posiadają instrumenty prawne w postaci przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, a także ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pozwalające na skuteczne ściganie sprawców i zwalczanie przestępstw na rynku kryptoaktywów" - przekonuje Bogucki.

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W dalszej części wpisu szef KPRP zwrócił się z pytaniem bezpośrednio do prokuratora generalnego.

"Dlaczego zatem śledztwo w sprawie ZondaCrypto wszczęliście dopiero 17 kwietnia 2026 r. po ponad czterech miesiącach od grudniowego niejawnego posiedzenia Sejmu i dlaczego za waszych rządów umorzono dwa wcześniejsze śledztwa w sprawie Zondy - jedno w 2024 r., a drugie w 2025 r.? - pyta współpracownik Nawrockiego.

Sprawa ZondaCrypto. Bogucki: mimo braku ustawy o kryptoaktywach można działać

Bogucki stwierdził, że "po zmianie władzy, będzie bogaty materiał na obszerne postępowanie karne wobec rządzących, którzy mieli informacje i instrumenty, żeby ścigać przestępców z rynku kryptowalut, ale zamiast to robić i dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków, woleli bić polityczną pianę".

"Zatem mimo braku ustawy o kryptoaktywach można działać" - ocenił Bogucki. "Gdyby jednak premier Donald Tusk zdecydował się zrezygnować z przedkładania z uporem maniaka kolejny raz tej samej ustawy i przy kolejnym projekcie uwzględnił słuszne uwagi prezydenta Nawrockiego, to na najbliższym posiedzeniu Sejmu można uchwalić także ustawę o rynku kryptoaktywów, którą prezydent podpisze" - stwierdził na koniec.

Kolejne zatrzymanie w sprawie ZondaCrypto. Roman Ż. w rękach służb

Jako pierwsi o kolejnym zatrzymaniu w sprawie Zondacrypto, opisanym przez Waldemara Żurka, informowali dziennikarze Wirtualnej Polski i tvn24.pl. Ustalili oni, że służby ujęły Romana Ż. Mężczyzna jest wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela upadłej giełdy.

"Do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż. Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania" - informowała prokuratura.



