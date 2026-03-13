Bogucki o kulisach posiedzenia rządu. "De facto obejście prawa"
- Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą de facto obejścia prawa - powiedział Zbigniew Bogucki po opuszczeniu nadzwyczajnego posiedzenia rządu. Miał na myśli zapowiadany przez premiera ruch, który ma umożliwić realizację programu Polska Zbrojna mimo weta dla programu SAFE. Zdaniem Boguckiego "to niedopuszczalne". Szef Kancelarii Prezydenta zasugerował możliwe zaskarżenie uchwały rządu do TK.
W skrócie
Zbigniew Bogucki zabrał głos po udziale w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. W pierwszych słowach podkreślił, że brał w nim udział "zgodnie z przepisami prawa". - Rada Ministrów, tak jak zapowiedziała, przyjęła uchwałę dotyczącą de facto obejścia prawa - powiedział przedstawiciel prezydenta.
Bogucki miał na myśli ruch rządu zapowiedziany w piątek rano przez Donalda Tuska.
- Za chwilę rozpoczniemy posiedzenie rządu, na którym przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy program Polska Zbrojna. Będzie trudniej, będzie czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces - mówił premier, przedstawiając plan rządu w obliczu prezydenckiego weta.
Program SAFE. Rząd przyjął uchwałę. Bogucki: Powinna być zbadana przez TK
- Rada Ministrów chce uchwałą tym razem realizować program SAFE. To jest w mojej ocenie niedopuszczalne, oczywiście to będzie jeszcze głęboko analizowane pod kątem konstytucyjnym - kontynuował Bogucki.
Szef Kancelarii Prezydenta ocenił, że uchwała ta "niewątpliwie ta uchwała zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, a więc normy o charakterze normatywnym, a jako taka powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny".
- Na koniec jest to decyzja prezydenta, ale po tym pierwszym zapoznaniu się z tą uchwałą mogę stwierdzić, że w ona w istocie tak naprawdę powtarza te wszystkie błędy i wobec niej można wyprowadzić wszystkie zarzuty natury konstytucyjnej, a nawet wzmocnić te zarzuty, jakie były adresowane w kierunku ustawy dotyczącej SAFE - powiedział podczas konferencji prasowej.
Program SAFE vs. "Polski SAFE 0 proc.". Bogucki naciska na rząd
Bogucki przekazał mediom także, że zachęcał rząd to pochylenia się nad propozycją prezydenta i szefa NBP Adama Glapińskiego, jaką jest "Polski SAFE 0 proc.". - Tam są zdecydowanie lepsze warunki - przekonywał.
- Dlaczego rząd tego nie chce robić? Nie wiem. Kiedy rząd dostaje gotową propozycję od prezydenta, by taniej uzyskać środki w tej samem wysokości na dozbrojenie polskiej armii, nie chce z tego korzystać, tylko z jakimś uporem próbuje przeforsowywać tę propozycję, którą uznaje za lepszą - dodał.
"Polski SAFE 0 proc." miałby być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Według tej propozycji w Banku Gospodarstwa Krajowgo miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych finansowany z zysku NBP. Projekt odpowiedniej ustawy wpłynął we wtorek do Sejmu.