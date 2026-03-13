W skrócie Zbigniew Bogucki ocenił, że uchwała Rady Ministrów dotycząca realizacji programu Polska Zbrojna to "de facto obejście prawa" i zasugerował możliwość skierowania sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Bogucki stwierdził podczas konferencji prasowej, że uchwała powtarza błędy i zarzuty kierowane wcześniej wobec ustawy dotyczącej SAFE.

Bogucki przekazał, że namawiał rząd do rozważenia propozycji "Polskiego SAFE 0 proc.", którą zgłaszają prezydent i prezes NBP.

Zbigniew Bogucki zabrał głos po udziale w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. W pierwszych słowach podkreślił, że brał w nim udział "zgodnie z przepisami prawa". - Rada Ministrów, tak jak zapowiedziała, przyjęła uchwałę dotyczącą de facto obejścia prawa - powiedział przedstawiciel prezydenta.

Bogucki miał na myśli ruch rządu zapowiedziany w piątek rano przez Donalda Tuska.

- Za chwilę rozpoczniemy posiedzenie rządu, na którym przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy program Polska Zbrojna. Będzie trudniej, będzie czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces - mówił premier, przedstawiając plan rządu w obliczu prezydenckiego weta.

Program SAFE. Rząd przyjął uchwałę. Bogucki: Powinna być zbadana przez TK

- Rada Ministrów chce uchwałą tym razem realizować program SAFE. To jest w mojej ocenie niedopuszczalne, oczywiście to będzie jeszcze głęboko analizowane pod kątem konstytucyjnym - kontynuował Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta ocenił, że uchwała ta "niewątpliwie ta uchwała zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, a więc normy o charakterze normatywnym, a jako taka powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny".

- Na koniec jest to decyzja prezydenta, ale po tym pierwszym zapoznaniu się z tą uchwałą mogę stwierdzić, że w ona w istocie tak naprawdę powtarza te wszystkie błędy i wobec niej można wyprowadzić wszystkie zarzuty natury konstytucyjnej, a nawet wzmocnić te zarzuty, jakie były adresowane w kierunku ustawy dotyczącej SAFE - powiedział podczas konferencji prasowej.

Program SAFE vs. "Polski SAFE 0 proc.". Bogucki naciska na rząd

Bogucki przekazał mediom także, że zachęcał rząd to pochylenia się nad propozycją prezydenta i szefa NBP Adama Glapińskiego, jaką jest "Polski SAFE 0 proc.". - Tam są zdecydowanie lepsze warunki - przekonywał.

- Dlaczego rząd tego nie chce robić? Nie wiem. Kiedy rząd dostaje gotową propozycję od prezydenta, by taniej uzyskać środki w tej samem wysokości na dozbrojenie polskiej armii, nie chce z tego korzystać, tylko z jakimś uporem próbuje przeforsowywać tę propozycję, którą uznaje za lepszą - dodał.

"Polski SAFE 0 proc." miałby być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Według tej propozycji w Banku Gospodarstwa Krajowgo miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych finansowany z zysku NBP. Projekt odpowiedniej ustawy wpłynął we wtorek do Sejmu.

