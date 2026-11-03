W skrócie Bogdan Święczkowski nie został wpuszczony do siedziby Trybunału Konstytucyjnego przez policję, która odmówiła mu dostępu do budynku.

Święczkowski oskarżył funkcjonariuszy oraz osoby zajmujące budynek o udział w spisku przeciwko Rzeczypospolitej i zapowiedział wyciągnięcie wobec nich konsekwencji karnych.

Sędzia poinformował, że w przypadku jego nieobecności kierowanie Trybunałem przysługuje Stanisławowi Piotrowiczowi, a działania Anny Korwin-Piotrowskiej uznał za bezprawne.

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski pojawił się przed bramą siedziby instytucji, nie został jednak do niej wpuszczony.

- Wykonujecie polecenia uzurpatorów oraz swoich przełożonych, którzy uczestniczą w spisku przeciwko Rzeczypospolitej. Inspektor Boroń najprawdopodobniej dopuszcza się najpoważniejszego z przestępstw, jeżeli chodzi o ustrój Rzeczpospolitej Polskiej - powiedział, zwracając się do policjantów obecnych pod budynkiem.

Trybunał Konstytucyjny. Bogdan Święczkowski nie został wpuszczony do siedziby

Sędzia przekonywał, że osoby blokujące mu dostęp do Trybunału, w tym również pracownicy wykonujący polecenia Anny Korwin-Piotrowskiej, "poniosą w przyszłości odpowiedzialność karną". - Zobaczymy się za parę miesięcy, ale w innej sytuacji - wskazał.

Przy ogrodzeniu TK doszło do wymiany zdań między Święczkowskim a jednym z policjantów pilnujących porządku. Funkcjonariusz powiedział sędziemu, że musi skontaktować się z administratorem obiektu, aby uzyskać zgodę na jego wejście. - Administratorem jestem ja - odparł.

- Zamach stanu trwa w najlepsze, uczestniczą w tym funkcjonariusze policji oraz przede wszystkim ci uzurpatorzy, którzy weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego i chowają się przed nami - stwierdził prezes TK po odejściu od ogrodzenia otaczającego budynek.

Jak stwierdził, jest to "przerażające", że te wydarzenia odbywają się "najprawdopodobniej na polecenie rządzących". Odniósł się następnie do zwołanego przez Korwin-Piotrowską Zgromadzenia Ogólnego, nazywając je "spotkaniem towarzyskim", które nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Święczkowski grzmi przed siedzibą TK. "Zastępującym jest Stanisław Piotrowicz"

- Poinformowałem państwa sędziów, legalnych (...), że zgodnie z moim zarządzeniem z kwietnia tego roku zastępującym w kierowaniu Trybunałem pod nieobecność prezesa czy wiceprezesa jest wyznaczony sędzia Stanisław Piotrowicz - dodał.

Święczkowski przekonywał, że Korwin-Piotrowska nie ma "żadnych uprawnień, aby kierować Trybunałem". - To jest potrójna czy poczwórna uzurpacja tych ludzi - stwierdził.

- Wola narodu i chęć szerzenia konstytucji, co wynika z roty ślubowania sędziego TK, nie pozwala mi ulec (...). Będę walczył do końca o prawdę - stwierdził prawnik.

W piątek wieczorem przedstawiciele sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji do TK poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Na wtorek na godz. 15.30 zwołane zostało przez sędzię Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z uzasadnieniem zarządzenia Zgromadzenie zwołano w celu przyjęcia planu budżetu TK na 2027 r.



