Bogdan Święczkowski grzmi w sprawie Waldemara Żurka. "Przejaw zemsty"

Zdaniem Święczkowskiego "to działanie jest całkowicie bezprawne w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 października 2024 r. (sygn. K 2/24)".

Do działań nowego ministra odniosła się także Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa . Jak napisała na platformie X, "mam informację, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zawiesił część kierownictwa Sądu Okręgowego w Sosnowcu ".

Szefowa KRS zaznaczyła przy tym, że "w 2024 roku minister Adam Bodnar bezskutecznie próbował odwołać wymienione osoby, jednak kolegium sądu nie wyraziło na to zgody". "Warto przypomnieć, że minister wszczął procedurę na podstawie przepisów co do, których Trybunał Konstytucyjny orzekł o ich niezgodności z ustawą zasadniczą" - podsumowała.