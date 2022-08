Bogdan Rymanowski - dziennikarz Polsatu i Polsat News - od najbliższego poniedziałku będzie prowadzącym poranny program "Gość Radia Zet".

Bogdan Rymanowski w Radiu Zet

Audycji prowadzonej przez Rymanowskiego będzie można słuchać od poniedziałku do piątku po godzinie 8. Pełna wersja porannego wywiadu będzie dostępna na stronie Radia Zet oraz profilach stacji na Facebooku i YouTube.

- Zaczynałem jako radiowiec i bardzo się cieszę, że znowu poczuję niepowtarzalną atmosferę radia. Będę w "Gościu Radia ZET" rozmawiać z najważniejszymi bohaterami dnia - politykami władzy, jak i opozycji. Będę też zapraszał ekspertów, którzy pomogą zrozumieć nam otaczający i coraz bardziej zmieniający się świat - zapewnia Bogdan Rymanowski.

Jak dodaje, chce on, by poranne rozmowy na antenie rozgłośni charakteryzowały się wysokim poziomem merytoryki, ale także by były dynamiczne i jak najbardziej atrakcyjne dla słuchaczy.

- Nie jest to proste zadanie, ale dam z siebie wszystko. Myślę, że razem z Beatą Lubecką, która poprowadzi popołudniowe rozmowy, stworzymy najlepszy duet "wywiadowców" radiowych w Polsce - podkreśla dziennikarz Polsat News.

Bogdan Rymanowski od października 2018 roku jest związany z telewizją Polsat, gdzie prowadzi "Wydarzenia" oraz "Gościa Wydarzeń", a także "Śniadanie Rymanowskiego Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

Karierę dziennikarską rozpoczął w 1990 roku. W przeszłości związany był m.in. z: Radiem Kraków, RMF FM, TVP1, Radiem Plus i TV Puls. Od 2001 do 2018 roku współpracował również z telewizją TVN24.