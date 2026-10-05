Bogdan Klich odpowiada Tuckerowi Carlsonowi. Ambasada RP żąda przeprosin

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Charge d'affaires RP w Stanach Zjednoczonych Bogdan Klich zażądał od Tuckera Carlsona publicznego wycofania się z jego wypowiedzi dotyczących niemieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. "To stwierdzenie stanowi kolosalną zniewagę dla milionów ofiar" - napisał w liście otwartym dyplomata, apelując o natychmiastowe przeprosiny.

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Bogdan Klich i Tucker Carlson przy mównicach, na tle kolorowej scenografii podczas wystąpienia.
Bogdan Klich reaguje na słowa Tuckera Carlsona. Napisał list otwartyAdam Burakowski / OLIVIER TOURON / AFPEast News

W skrócie

  • Bogdan Klich zażądał od Tuckera Carlsona publicznego wycofania jego wypowiedzi dotyczących niemieckiej agresji na Polskę w 1939 roku oraz przeprosin, zarzucając mu zniekształcanie historii i znieważenie pamięci ofiar.
  • Polski dyplomata w liście otwartym podkreślił, że uzasadnianie inwazji Niemiec na Polskę jest zniewagą dla zabitych.
  • Powodem reakcji Klicha były wypowiedzi Tuckera Carlsona w rozmowie z Jacobem Rees-Moggiem, w których dziennikarz zakwestionował przebieg niemieckiej agresji z 1939 roku i uzasadniał działania III Rzeszy.
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"Mój list otwarty do Tuckera Carlsona z wezwaniem do publicznego wycofania swoich skandalicznych wypowiedzi odnośnie do odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej i przeproszenia za znieważenie pamięci wszystkich ofiar hitlerowskiego terroru" - napisał Klich, publikując jednocześnie treść dokumentu.

Polski dyplomata podkreślił, że jest "oburzony fałszywymi i głęboko niepokojącymi stwierdzeniami" Carlsona dotyczącymi wybuchu II wojny światowej. W jego ocenie uzasadnianie niemieckiej inwazji na Polskę w 1939 roku jest zniewagą wobec milionów ofiar, w tym setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas walki o wyzwolenie Europy.

Bogdan Klich krytykuje słowa Tuckera Carlsona. Napisał list

Klich odniósł się także do twierdzenia, że Wielka Brytania "nie miała z tym nic wspólnego". Zaznaczył, że wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję nie było jedynie politycznym zobowiązaniem sojuszniczym. W jego ocenie, gdyby Londyn i Paryż nie wystąpiły przeciwko Niemcon, same mogłyby zostać zaatakowane.

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Charge d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie podkreślił, że najeźdźca był "był napędzany ideą podboju świata i zniszczenia wszystkich demokratycznych państw" - napisał polski dyplomata.

W dalszej części listu Klich przypomniał o niemieckim ataku na Polskę 1 września 1939 roku. Określił go jako "starannie zaplanowaną i brutalną wojnę agresywną".

Dyplomata zwrócił również uwagę na współpracę Niemiec ze Stalinem. Przypomniał o tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, który - jak wskazał - "utorował drogę do tragedii milionów mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej, w tym niemal całkowitej zagłady europejskiej ludności żydowskiej".

Bogdan Klich reaguje. Żąda przeprosin od Tuckera Carlsona

Klich zarzucił Carlsonowi, że jako amerykański dziennikarz korzystający z prawa do wolności słowa stał się "apologetą Adolfa Hitlera", jednocześnie fałszując udokumentowany zapis historyczny.

W swoim liście zażądał od dziennikarza "natychmiastowego i publicznego" wycofania się z przedstawionych twierdzeń oraz przeprosin.

"Nazistowska propaganda nie może być rehabilitowana pod pozorem wolności słowa, podobnie jak wolność słowa nie powinna być wykorzystywana do wymazywania pamięci o ofiarach II wojny światowej" - napisał Klich.

List zakończył słowami: "Historia nie może być zniekształcana. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie".

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Powodem ostrej reakcji polskiego chargé d'affaires był najnowszy wywiad Tuckera Carlsona z sir Jacobem Rees-Moggiem, byłym parlamentarzystą brytyjskiej Partii Konserwatywnej. W rozmowie pojawił się temat Polski, niemieckiej agresji z 1939 roku oraz decyzji Wielkiej Brytanii o przystąpieniu do wojny.

Skandaliczne słowa Tuckera Carlsona. Klich odpowiedział w liście

Tucker Carlson przekonywał, że twierdzenie, iż Hitler "tak po prostu sobie najechał Polskę", jest kłamstwem. Powoływał się przy tym na postanowienia traktatu wersalskiego i argumentację zbrodniarza, według której część polskich ziem była wcześniej niemiecka.

Dziennikarz przekonywał również, że spór terytorialny miał być powodem niezadowolenia Niemców i przedstawiał go jako usprawiedliwienie. Zastanawiał się także, dlaczego Wielka Brytania uznała konflikt wokół Polski za powód do przystąpienia do wojny.

Rees-Mogg stanowczo zareagował na argumentację prowadzącego. - Jestem bardzo zaskoczony, że zbliża się pan do obrony Hitlera. Sądzę, że to nie jest coś, co chce pan robić - powiedział były brytyjski parlamentarzysta.

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